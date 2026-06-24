La Diputación de Huesca estrena web destinada al turismo MICE Rural

LEER MÁS De aventura hasta gastronomía pasando por el deporte y turismo MICE en Huesca

La provincia de Huesca estrena la web del MICE Rural que reúne todos los recursos necesarios para organizar un evento. La nueva plataforma tuprovinciahuescalamagiadelmicerural.es, impulsada por la Diputación de Huesca, nace con una vocación eminentemente práctica: reunir en un único lugar todos los recursos necesarios para organizar un evento MICE Rural. A través de la web, los organizadores pueden localizar desde alojamientos y restaurantes, hasta salones y espacios para eventos, así como actividades deportivas, servicios de movilidad, sonido e iluminación, entre otros.

Para facilitar esa búsqueda, la plataforma incorpora tres herramientas complementarias: un mapa dinámico e interactivo, un buscador avanzado con filtros por comarca, categoría o combinación de servicios, y una navegación inteligente que conecta empresas, categorías, comarcas y recursos cercanos. De esta forma, cualquier organizador puede construir una propuesta sin necesidad de conocer previamente cada municipio o comarca de la provincia.

Además de funcionar como escaparate de la oferta MICE Rural, la web permite diseñar eventos a medida. Junto a la puesta en marcha de la web, la Diputación ha abierto el Convention Bureau de la provincia de Huesca. un servicio concebido para atraer eventos profesionales al Alto Aragón y facilitar a empresas, agencias y organizadores el diseño de propuestas en entornos rurales. Servicio que se abre también a la participación de todas las empresas del territorio con el objetivo de articular una red provincial capaz de presentar una oferta ordenada, competitiva y adaptada a las nuevas demandas del turismo profesional.