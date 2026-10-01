Claver: "estoy orgulloso de estos tres años y no pienso en las elecciones"

En estos tres años de mandato, la Diputación Provincial de Huesca ha conseguido habilitar, a través de su Plan de Vivienda, 170 domicilios en municipios de la provincia. Así lo ha señalado el presidente de la institución, Isaac Claver, en una entrevista en Más de Uno Huesca donde ha recordado el compromiso adquirido a comienzos de mandato de invertir 2 millones de euros al año para contribuir a dar solución al problema de la vivienda. Un plan que, además, se ha desarrollado mano a mano con los Ayuntamientos. El de vivienda es solo uno de los muchos planes que la DPH tiene en marcha, algunos de ellos muy novedosos como el de Caminos. Claver también ha hecho hincapié en el Plan de Actuaciones Preferentes en carreteras del Alto Aragón en el que se van a invertir casi 40 millones de euros. La idea es que en enero de 2027 comiencen a licitarse los primeros proyectos.

El presidente ha mostrado su compromiso de apoyar a los municipios afectados por incendios este verano. En este sentido, ha respondido a las movilizaciones que protagonizan estos días los bomberos provinciales reclamando más personal y mejores medios. Claver ha recordado el acuerdo alcanzado entre diputación y bomberos el pasado mes de octubre que hizo parar la huelga iniciada. Ahora ha mostrado su respeto a las acciones y avanzado su intención de colaborar.

Las distintas administraciones siguen trabajando en la organización de la Gala Michelín que albergará la capital oscense el próximo 24 de noviembre. El presidente de la Diputación ha asegurado que en unos días darán a conocer importantes novedades en torno a este evento que nos situará en el mapa nacional e internacional y servirá para reconocer también el trabajo de los pequeños cocineros.

Claver se ha mostrado satisfecho con estos tres años de mandato en los que se han conseguido importantes hitos como la Facultad de Medicina, la conexión entre Chía y Plan, el plan de videovigilancia o haber situado a la provincia en el top ten del mundo en deportes de aventura. De momento, no piensa en las próximas elecciones.