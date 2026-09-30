DGA y DPH destinarán 37 millones a la mejora de nueve tramos de Huesca fuera del Plan Extraordinario

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca anuncian un Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras en el Alto Aragón. El consejero de Fomento, Octavio López, ha puesto de manifiesto que los anteriores ocho años de gobierno socialista en la comunidad dejaron a Huesca con la peor red de carreteras de Aragón, y a Aragón con la peor red de España, algo que el actual ejecutivo intenta paliar con la finalización de itinerarios completos del Plan Extaordinario renovará casi 1.800 kilómetros en el territorio, 640 en la provincia de Huesca, en un total de 19 vías. A esto ahora se añade este nuevo Plan de actuaciones Preferentes, en colaboración con la DPH, que invertirá más de 37 millones de euros en la mejora de otras nueve carreteras que el anterior cuatripartito dejó fuera del Plan Extraordinario y peses a su mal estado y la fuerte demanda social

López ha incidido en que en 2023 heredaron un Plan Extraordinario de Carreteras que no era el de este Gobierno pero que igualmente han sacado adelante. En su opinión, "algunas de las obras contempladas en ese plan no eran tan urgentes y en cambio otras urgentes no estaban incluidas en dicho plan". Por eso el Plan de Actuaciones Preferentes incluye muchas de las carreteras que deberían haber estado en ese plan y que ahora algunos reclama como urgentes, cuando hace 36 meses ni las nombraban, en clara referencia a los manifestantes de los Martes Negros.

El consejero ha animado asimismo a los participantes en los Martes Negros "a manifestarse también por la variante de Sabiñánigo" y por otras infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento "que duermen el sueño de los justos".

También el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha sacado pecho de las mejoras efectuadas por el actual ejecutivo frente al "ninguneo" del anterior gobierno de Aragón. Ha recordado que una carretera no se deteriora en pocos años y ha subrayado que gracias a este plan se van a acometer un centenar de kilómetros hasta 2031, un hito histórico nunca visto. "Nosotros sustituimos las reivindicaciones por las soluciones", ha añadido.

Las obras previstas actuarán sobre tramos que presentan pavimentos deteriorados, calzadas estrechas, trazados sinuosos o problemas de seguridad vial, especialmente en corredores con presencia de tráfico pesado, agrícola e industrial. En concreto, el Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras contempla la renovación de tramos de la A-125 entre Ardisa y Ayerbe, la A-130 entre Monzón y Santa Lecina, la A-131 en el tramo Huesca-Monflorite, la A-1209 en Gurrea de Gállego, la A-1234 en Belver de Cinca, la A-1228 en su intersección con las A-1227, A-1228 y A-1229, la propia A-1229 entre Abiego y el enlace con la A-22, la A-1239 entre Albalate de Cinca y Esplús y la A-2613 entre Lascuarre y Castigaleu. Además, se contempla la renovación de las travesías de Binaced y Huerto, y dos rotondas que han sido puntos negros por accidentes mortales en Belver de Cinca y Abiego, tal y como explicaba el director general de carreteras Miguel Angel Arminio

Además, el presidente de la DPH, Isaac Claver ha destacado la colaboración de ambas instituciones para dar respuesta a las demandas de los municipios oscenses mejorando estas vías de comunicación. Mejoras que contribuirán a reforzar la seguridad vial, a conectar pueblos, a promover la actividad económica y el desarrollo del territorio, ayudando a combatir la despoblación.