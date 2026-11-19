Las mujeres que deciden emprender en el medio rural encuentran más dificultades que los hombres. Esta es una de las cuestiones que se aborda en la primera Cumbre de Mujeres Empresarias, que reúne este jueves en Teruel en la capital a unas 130 participantes y que está organizada por Enredadas Teruel y ARAME, la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias.

Además, las emprendedoras rurales parten con menos inversión y encuentran más dificultades para hacer crecer sus negocios. A ello se suman los problemas de conciliación y las responsabilidades familiares.

Pese a todo, el autoempleo gana peso entre las mujeres de los pueblos más pequeños de Teruel ante la falta de oportunidades laborales.