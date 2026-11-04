Teruel acogerá una Cumbre de Mujeres Empresarias

Teruel será el próximo 19 de noviembre el punto de encuentro de mujeres empresarias de distintos territorios con la celebración de la primera Cumbre de Mujeres Empresarias. La iniciativa, organizada por ARAME y Enredadas BPW Teruel con la colaboración del Ayuntamiento, tendrá lugar en el Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián, con capacidad para 240 personas.

El programa abordará tres de los principales retos del emprendimiento femenino: el acceso a la financiación, la importancia de las redes de colaboración y la visibilidad de mujeres que puedan servir de referentes a las nuevas generaciones. La jornada comenzará con un espacio de networking y finalizará con una nueva oportunidad para establecer contactos profesionales. Las organizadoras esperan reunir a representantes de asociaciones empresariales de Aragón y de otros puntos de España.

La cumbre pretende dar visibilidad al talento empresarial de la provincia, especialmente al de las mujeres que desarrollan sus negocios en el medio rural, y favorecer nuevas alianzas que contribuyan al crecimiento de las empresas y a la creación de empleo. La inscripción ya está abierta y las primeras solicitudes han tenido una buena acogida. La convocatoria está dirigida a todo el público, no solo a mujeres.