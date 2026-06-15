Sensores y domotización, medidas de Cinco Villas Nexa

La comarca de las Cinco Villas está trabajando en el programa “Cinco Villas Nexa”. Un proyecto que cuenta con una subvención del Ministerio de Economía y Turismo por el que se le ha concedido a la comarca más de 846.000 euros para la digitalización turística, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU. Un programa muy ambicioso, pero que hace que esta comarca zaragozana sea pionera en muchos aspectos y que haya sido seleccionada junto con otros 45 destinos de entre más de 250. Para el vicepresidente de la comarca y consejero de Turismo, Armando Soria, este programa va a permitir no sólo conocer cómo se comporta el turista en la comarca sino sumar parámetros que pueden resultar útiles para los vecinos.

Laura Bernuz Zárate, técnico de Turismo de Cinco Villas y Diana García, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas” inciden en que se trata de un proyecto que va a permitir, desde lo más local hasta lo nacional, tener una constante de información y datos para hacer que se desarrolle el turismo en la comarca. Permitirá conocer qué zonas son más atractivas o a cuáles se acude menos y porqué.

Pero dentro del proyecto se contempla medidas concretas, como la colocación de sensores para conocer el flujo de personas y, por ejemplo, en la localidad de Luesia, como indica su alcalde Jaime Lacosta, se contempla sistemas para poder controlar el aforo de zonas como el Pozo Pigalo o la domotización para permitir que se puedan abrir las puertas de recursos turísticos como iglesias o museos. Además de la colocación de tótems con información turística. La guía de Luesia, Esther Rodríguez, asegura que el visitante tiene ganas de conocer diferentes puntos de la comarca, por lo que, toda la información que se disponga resulta útil para redirigir los movimientos de visitantes.