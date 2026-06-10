La digitalización de Cinco Villas Nexa resultará útil al turista y al vecino de la comarca

Más de 846.000 euros es la cantidad otorgada por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España a la comarca de las Cinco Villas. Se trata de una subvención a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU que tiene el objetivo de trasformar la gestión turística de la comarca a través de la digitalización.

El consejero de Turismo y Cultura de la comarca de Cinco Villas, Armando Soria, explica que “Se trata de un proyecto pionero en el que se está trabajando desde cero, con mucha imaginación y, sobre todo, con mucha formación”. Este proyecto ha sido seleccionado, junto con otros 45 destinos turísticos nacionales, de entre 250 propuestas, y supone algo muy diferente a lo que están trabajando en otros enclaves. “Hasta ahora lo hacíamos por intuición, recogemos datos, comparamos datos, los analizamos, hablamos con los hosteleros cómo funciona el turismo en las Cinco Villas, ahora vamos a ser capaces de medirlo”, explica Soria

En las primeras fases del proyecto se van a recoger datos e información de diferentes ámbitos que se suben a la plataforma Cinco Villas Nexa, pero que, a su vez, se suben a una plataforma nacional en la que “no sólo podremos obtener información, sino que nuestro patrimonio, nuestros empresarios, van a estar expuestos para poder trabajar en red a nivel nacional y crear una red digital de turismo que puede aportar mucho”.

De momento se ha comenzado con un inventario de 700 recurso turísticos públicos y privados que hay en la comarca “que podrán servir par mostrar al viajero que llegue”. En próximas fases se van a colocar sensores que recogen los movimientos de varios kilómetros a la redonda, en todo el territorio para saber por dónde se mueven y de dónde vienen los turistas, “discriminando perfectamente a los vecinos para que no nos engañen los datos que podamos estar recogiendo a través de esa sensórica”, añade el consejero de Turismo.

Soluciones para turistas y vecinos

Las soluciones de Cinco Villas Nexa no sólo están pensadas para el turista. Tal y como explica Armando Soria, “a través de una aplicación, que será la parte visible de todo el proyecto, también va a tener información para que nuestros vecinos puedan, no solamente moverse por la comarca, sino también tener información de servicios, como servicios sociales residuos sólidos urbanos, etc. Al final queremos que sea una herramienta digital lo más completa posible, tanto para el que viene como para el que vive en la comarca”.

Por ejemplo, está despertando un gran interés en el sector turístico, dentro y fuera de Aragón, la propuesta de la domotización de servicios turísticos como museos, centros de interpretación o las iglesias. “Alguien va a poder visitar una iglesia y se le va a poder abrir la puerta, encender las luces, tener una audioguía que le pueda estar contando qué es lo que está viendo”, añade Soria, quien añade que “tenemos pueblos pequeños con muy pocos habitantes y no haya nadie allí que pueda atenderle en ese momento”.