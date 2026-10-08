¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de tener trombosis?

El ser mujer conlleva algunos riesgos en determinados momentos de la vida como el de sufrir trombosis. La doctora Olga Gavín, especialista en Hematología y Hemoterapia y presidenta de la Comisión de Enfermedad Trombótica del Hospital Clínico de Zaragoza, explica que existen dos etapas. La primera es la fértil en la que “empezamos a decidir si tomar o no anticonceptivos, no solamente como mecanismo para la reproducción, sino por otros tratamientos que pueden poner los ginecólogos. Luego está el embarazo, que es un estado fisiológico, pero que por el hecho de estar embarazadas todas las mujeres tenemos un riesgo y que hay que evaluar y reevaluar durante todo el embarazo y sobre todo el postparto, la famosa cuarentena”. Y después llega una segunda etapa en torno a los 50-55 años en la que el riesgo se asemeja al de los hombres y en los que entran en juego otros factores como el tabaco o el sobrepeso.

Si se toman terapias hormonales, si se está pasando por procesos oncológicos o enfermedades autoinmunes también son aspectos a tener en cuenta como riesgos de trombosis y que se van a tratar en la jornada “Trombosis y Mujer: retos clínicos en las distintas etapas de la vida” organizada en el Hospital Clínico de Zaragoza.

“Hay peculiaridades que hay que conocer para poder tratar mejor a las mujeres en caso de que aparezca el evento trombótico o hacer una adecuada prevención”, asegura la doctora Gavín, quien añade que “vamos a intentar concienciar a toda la población, informar y sobre todo para que cuando aparezcan esos síntomas los pacientes acudan lo antes posible a los servicios de salud”.

A la palabra trombosis se le tiene el mismo miedo que a la palabra cáncer y, al igual que en ese caso, hay diferentes tipos de trombosis según el lugar en el que se generan. “El más habitual es en las extremidades, de rodilla para abajo, que se denomina trombosis distal, puede darse también un tromboembolismo pulmonar y una trombosis a nivel de los senos venosos cerebrales”, explica la doctora. Cada uno de ellos tiene síntomas diferentes y tratamientos distintos.

Importante es también el capítulo de la prevención y para ello es esencial conocer los riesgos y cómo se forman los trombos. “La mejor prevención es los médicos nos planteamos si una mujer puede tener riesgo trombótico”.