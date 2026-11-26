La tercera edición de la Feria Dulce de Huesca ha generado un impacto económico de más de 1’3 millones de euros y un retorno económico de 9,09 euros, es decir, por cada euro invertido ha retornado a la ciudad esa cifra. Datos que la sitúan como uno de los grandes escaparates de la gastronomía oscense, además de como un elemento de dinamización económica y turística de la ciudad. Crece también la asistencia a la feria con 35.304 personas este año, de los que el 37% eran de fuera de Aragón, dato que la edición anterior fue del 21%.

Entre los asistentes a la feria se llevaron a cabo 400 encuestas presenciales y según los datos recogidos, el 57% ya había visitado la feria en años anteriores y el 43% asistía por primera vez, lo que demuestra la "fidelización" de los visitantes a la feria. Encuestas en la que se pidió poner nota al evento y en la mayor parte de los casos no bajó del 8’5 dejando gran satisfacción entre los asistentes. En cuanto al gasto declarado por los asistentes, la franja más habitual se sitúa entre los 11 y los 30 euros por visita y el perfil responde a una familia con niños que visitó los stands y participó en algunos de los talleres. También la introducción de otros actos como el puesto de panetones o la jornada profesional del lunes ha dejado un balance muy positivo.

Todos estos datos demuestran que la feria está consolidada y tiene además por delante todavía mucho potencial. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha agradecido el trabajo de todos y cada uno de los pasteleros y ha garantizado su compromiso con ediciones futuras en las que ya se han puesto a trabajar. El Ayuntamiento seguirá impulsando el crecimiento del sector dulce en Huesca, que se conjuga perfectamente con el gastronómico, a las puertas de que la capital altoaragonesa acoja la Gala Michelin 2027 el próximo 1 de diciembre.