La III feria del dulce consolida a Huesca como referente de la pastelería y refuerza su proyección

La capital oscense acogerá del 16 al 19 de octubre la III edición de la Feria Huesca es Dulce, que mantiene el mismo concepto, aunque con la incorporación de varias novedades que ayudan a consolidar esta cita como referente de la pastelería y a reforzar su proyección nacional.

Para empezar, se amplía hasta 22 el número de casetas participantes en la plaza López Allué. Entre los participantes estará como invitada especial Pastelería Galicia, de Tordesillas, reconocida en la pasada edición de Huesca es Dulce con el premio Vicente Ascaso.

Según las estimaciones municipales, cerca de 10.000 personas pasaron por la feria en la pasada edición, de las que aproximadamente un 20 % procedían de fuera de la provincia. El año pasado durante la feria los pasteleros realizaron transacciones comerciales por valor de más de 100.000 euros. La alcaldesa Lorena Orduna ha destacado que a ello hay que añadir el impacto económico en los sectores del turismo, comercio y la hostelería, entre otros. Orduna ha señalado que el objetivo de la feria es poner en valor la tradición pastelera oscense, reconocer el trabajo de sus profesionales y convertir la gastronomía en un elemento de promoción turística y desarrollo económico para la ciudad.

Por su parte, el presidente del Gremio de Pasteleros de la provincia de Huesca, Jairo Vincelle, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Huesca, del Gobierno de Aragón y de las diferentes instituciones y entidades implicadas en una iniciativa que permite a los profesionales del sector mostrar su trabajo y acercar la tradición pastelera oscense a ciudadanos y visitantes. Vincelle ha destacado especialmente la evolución experimentada por Huesca es Dulce desde su primera edición y la extraordinaria respuesta obtenida el pasado año. “La feria se ha consolidado y para nosotros es un orgullo que pueda celebrarse en Huesca y que aspire a convertirse en un referente en toda España”, ha señalado.

Otra de las novedades de esta edición, la encontramos en el II Concurso a la mejor palmera de mantequilla España que suma una nueva categoría con el premio a la mejor palmera de mantequilla con chocolate. Cada una estará dotada con un premio de 1.500 euros. El concurso tendrá lugar el domingo 18 de octubre y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de octubre. Hasta el momento ya se han registrado nueve participantes procedentes de diferentes provincias españolas.

Finalmente, la feria se alargará hasta el lunes 19 de octubre, con una jornada exclusiva para profesionales del sector con distintas ponencias de pasteleros referentes en España.

La programación se extenderá también al Palacio de Villahermosa, donde se celebrarán talleres impartidos por profesionales de reconocido prestigio nacional, como Eric Ortuño, de L’Atelier de Barcelona, y Manu Jara, procedente de Sevilla.

La feria volverá a ofrecer propuestas dirigidas a todos los públicos, con actividades infantiles, actuaciones y concursos populares, entre ellos el Zampaflanes, que obtuvo una gran acogida en la pasada edición. Como novedad, la programación reservará también un espacio para el talento joven local con dos microconciertos, uno durante la tarde del viernes y otro el domingo por la mañana.