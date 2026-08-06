A la luz el primer libro que narra la historia de los Danzantes de Huesca

LEER MÁS Los Danzantes de Huesca vivirán este año tres relevos y presentarán un libro sobre su historia

“Danzantes de Huesca. Historia viva” es el libro escrito por Carlos Garcés que narra la historia de esta agrupación desde sus orígenes entorno al siglo XVII hasta nuestros días. El libro se estructura en tres partes, la primera dedicada a la historia de San Lorenzo y su relación con los danzantes y la ciudad de Huesca, la segunda concentra la historia de los danzantes a lo largo de los siglos y la tercera, está dedicada a los 27 miembros que integran la agrupación actualmente y su actividad en las fiestas. Cuenta además con gran cantidad de fotografías históricas y actuales.

El libro ha sido editado por Prames y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y Fundación Ibercaja donde hoy ha sido presentado dentro del año de su 150 aniversario y como parte de los actos prelaurentis. Allí Carlos Garcés ha destacado los grandes hitos recogidos en la publicación, en especial, la incorporación de la mujer a la agrupación.

El mismo ha reiterado la cantidad de momentos o curiosidades descubiertas mientras trabajaba en el libro, entre ellas, el posible origen de la danza del Degollau en los danzantes de Barluenga o el baile que hicieron los danzantes en San Juan de la Peña en 1933. Desde la Agrupación de Danzantes, Jorge Escario, ha mostrado su agradecimiento tanto a Carlos Garcés como al danzante Darío Baja Mériz que ha colaborado intensamente en la redacción del libro. El libro ya está a la venta y puede adquirirse en la librería Anónima de Huesca.