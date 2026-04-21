Los Danzantes de Huesca vivirán este año tres relevos y presentarán un libro sobre su historia

La Agrupación de Danzantes de Huesca ha comenzado sus tradicionales ensayos de cara a las próximas fiestas de San Lorenzo en las que se estrenarán tres nuevos integrantes. Dejarán la formación José Luis Ramos que será sustituido por su hijo, también llamado José Luis, Enrique Campo que cederá el testigo también a su hijo Álex Campo, e Ibón Cejalvo por quien entrará Jesús Silano.

José Luis Ramos entró en la agrupación en el año 1973 y es el segundo danzante en activo más veterano tras el Mayoral, Paco San Emeterio. Enrique Campo también deja su puesto en el cuadro de danzantes del que forma parte desde las fiestas de San Lorenzo de 1.990. En este año 2026 también deja su puesto Ibón Cejalvo, quien entró en 2023 y junto a Cristina Esperanza fueron las primeras mujeres en formar parte de la agrupación.

Pero las próximas fiestas traen más novedades, entre ellas la incorporación de dos nuevos centros asistenciales en su recorrido de la mañana del día 11, la residencia Rey Ardid y Los Hermanos de la Cruz Blanca, dos lugares que visitarán tras su participación en la tradicional Fiesta del Comercio. En esta ocasión, el ensayo general del día 7 de agosto, junto a la Banda de Música de Huesca se realizará en el Barrio de La Encarnación, concretamente en la explanada exterior del Palacio de los Deportes.

Otro de los momentos importantes para la Agrupación será la presentación de un libro sobre la historia de los danzantes de Huesca, escrito por Carlos Garcés y que cuenta con la colaboración de la Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Huesca. La idea es presentarlo al público dentro del Pórtico Laurentino.