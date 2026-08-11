Javier Zamora, de Milar Electrovisión, homenajeado en la fiesta del Comercio

La tercera jornada festiva de San Lorenzo ha estado protagonizada por la actuación de los danzantes en la fiesta del Comercio en el escenario de López Allué donde además se ha rendido homenaje a Javier Zamora, propietario de Milar Electrovisión, por su trayectoria de 55 años al frente de su establecimiento de electrodomésticos. Desde la asociación afirman que Zamora fue uno de los primeros asociados de la entidad, desde el año 1992, siendo "un ejemplo" de trabajo por el comercio y de relevo generacional. Zamora se ha mostrado muy agradecido por la distinción y ha manifestado que supone una gran emoción que el comercio de tu ciudad, "tus amigos", te brinden un homenaje como este.

Posteriormente se ha realizado el tradicional reparto de melón y bocadillos de jamón. Se han utilizado 100 kilos de jamón, 700 barras de pan para elaborar los más de 3000 bocadillos que se han repartido junto con 800 kilos de melón. Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de los oscenses y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de las empresas y entidades que respaldan esta jornada.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna ha destacado que Milar es una empresa muy consolidada "por la que hemos pasado todos en algún momento de nuestra vida". Además, ha agradecido a la Asociación del Comercio el impulso y el gran trabajo que están haciendo, así como la buena colaboración y coordinación que tiene con el Ayuntamiento de Huesca.