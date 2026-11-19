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Se establecen sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 18.000 euros, se suspende temporalmente la otorgación de licencias interurbanas a VTC para analizar los incumplimientos y se refuerza la capacidad de actuación de los agentes para realizar inmovilizaciones inmediatas.

Se ha detectado que una media de 50 vehículos que realizan hasta 200 servicios en Zaragoza capital, circulan con licencia interurbana y no municipal, como marca la normativa. Se llegan a detectar hasta 1.000 infracciones al año con una treintena de inmovilizaciones. El consejero de Transportes, Octavio López, asegura que con esta normativa regulan la actividad de los VTC y garantizan una competencia limpia.

Desde principios de año se han concedido 114 autorizaciones interurbanas a VTC, aunque las solicitudes superan las 50 mensuales. El decreto ley que hoy se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón entrará en vigor mañana y deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón en el plazo de un mes.