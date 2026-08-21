Los taxistas de Zaragoza amenazan con nuevos parones como protesta contra las VTC

Los taxistas de Zaragoza están dispuestos a parar durante el Festival Vive de Latino, que se celebra el primer fin de semana del mes de septiembre, como protesta ante la falta de regulación de las VTC. Michel Izaguerri, presidente de la Asociación Provincial Autotaxi declara que lo única que quieren es que "se cumpla la ley y termine la ausencia de control sobre las VTC".

La próxima semana se reunirán con el consejero de Transportes, Octavio López, para pedir que se endurezca la normativa. Pese a las continúas protestas por parte de los taxistas, Izaguerri asegura que "sigue todo igual" y que en los últimos meses "saltaron las alarmas y aumentó la preocupación porque vimos que se estaban concediendo nuevas licencias VTC". El sector reclama que aumenten los requisitos para obtener la licencia, "al igual que a nosotros se nos exigen infinidad de requisitos", y denuncian que las VTC, que tienen carácter interurbano, están realizando servicios urbanos para los que no tienen autorización.

Ante los posibles paros en momentos de alta demanda, como el Vive Latino o las Fiestas del Pilar, el presidente de los taxistas envía un mensaje de tranquilidad al usuario. Izaguerri declara que estos paros técnicos se deben a que "de vez en cuando tenemos que dar un toque de atención para que sepan que estamos muy preocupados".