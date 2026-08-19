Los vecinos del Arrabal piden más aparcamientos para el barrio

Los vecinos del barrio del Arrabal piden al Ayuntamiento de Zaragoza la construcción de un aparcamiento subterráneo con más de 300 plazas en la explanada de la Estación del Norte. Rafael Tejedor, presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge, asegura que el problema se debe a que el parque inmobiliario del barrio carece de aparcamientos subterráneos en la zona vieja, "la mayoría de viviendas son de los años cincuenta o sesenta y casi el 80% de los edificios no tiene plazas de garaje y con el trozo de vía pública que queda es imposible atender a la demanda de todas las viviendas".

A la presión de los vehículos de los vecinos se une que muchos conductores de otros barrios van a aparcar al Arrabal. Tejedor cuenta que "la gente ha descubierto que aparcar en el Arrabal es cómodo para ir al centro caminando", por lo que pese a que se utilizan tres solares del barrio para aparcar, las dificultades para aparcar siguen siendo cada vez mayores.

El problema de aparcamiento hace que no se atrevan a pedir la reforma de las calles más estrechas del barrio. En calles como la de Fernando Gracia Gazulla, pegada al parque del Tío Jorge y con una acera que no llega al metro de anchura, la normativa y el código de edificabilidad exigiría retirar un lateral de aparcamiento en cordón que supera las 30 plazas, lo que incrementaría el problema.

Desde la Asociación Vecinal Tío Jorge sugieren al Ayuntamiento de Zaragoza que "saque a licitación la explanada de la Estación del Norte para que ceda el suelo a las empresas que quieran construir ese aparcamiento, las empresas construyan el parking y tengan el retorno por la venta de plazas o el alquiler a los meses del barrio a precios razonables", en la que estiman que cabrían al menos 300 plazas.