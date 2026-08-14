Tráfico prevé 390.000 desplazamientos en Aragón durante el fin de semana

LEER MÁS Se disparan las roturas de lunas de coche en Zaragoza para robar las balizas V16

La DGT prevé 390.000 desplazamientos durante este fin de semana en Aragón. En lo que va de año, 33 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas, las mismas que en el mismo periodo del año anterior. El jefe provincial de Tráfico de Zaragoza, Lorenzo Domingo, pide moderar la velocidad y recuerda que es obligatorio el uso de la baliza V16 para que los conductores puedan vernos, en caso de avería, y también desde la DGT.

Los horarios de mayor intensidad de tráfico serán, este viernes, 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas; este sábado, día 15, de 10.00 a 14.00 horas; y este domingo, 16 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas. Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y la zona de influencia de la carretera desde las 13.00 horas de este viernes hasta las 24.00 horas de este domingo.

La Guardia Civil de Tráfico intensificará las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos --agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera--, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su seguridad vial.