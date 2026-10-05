Orduna: "confío en un presidente que solucione los problemas que Pedro Sánchez ha generado"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, califica la convocatoria de elecciones nacionales como una “buena noticia” y un momento para que los ciudadanos puedan elegir un presidente que solucione los problemas que Pedro Sánchez ha generado. Así lo ha señalado en una entrevista en Más de Uno Huesca. Para la alcaldesa de Huesca, era insostenible un gobierno que ha creado un clima de crispación evidente, que no cuenta con apoyos y que lleva varios ejercicios sin presupuestos, vitales para que otras administraciones puedan realizar inversiones. Además de frenar inversiones, Orduna ha criticado anuncios fallidos como las más de 100 viviendas que dijeron iban a construir en el solar de la antigua cárcel.

Sin abandonar el tema de la vivienda, la alcaldesa ha defendido el trabajo del Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón para lanzar viviendas protegidas. Asegura que el solar cedido en las Harineras tendrá si o si, precios asequibles. La alcaldesa ha recordado la próxima puesta en marcha del Plan de Asfaltado dotado con un millón de euros, y la renovación de la calle Zaragoza y el Pasaje Avellanas, cuyas obras esperan comenzar antes de que termine el año.

En alusión a las últimas lluvias, Orduna ha reconocido las inundaciones en muchos puntos de la ciudad por la cantidad de agua caída en poco tiempo. Ha señalado que las deficiencias registradas en la calle Padre Huesca motivadas por restos de obra están solucionadas y el problema ahora se centra en la conexión de esta vía con Cabestany. En torno al embalse de Montearagón, la alcaldesa ha criticado la forma en la Acuaes intentó contactar con el Ayuntamiento. Ha pedido una reunión que espera mantener en las próximas semanas.