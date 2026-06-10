Los festivales tienen sabor a los vinos D.O.Somontano

Muchas personas se mueven en vacaciones de acuerdo con los festivales que se organizan, en la provincia de Huesca son varios los que se celebran y prácticamente todo ellos tienen una gran oferta musical y también gastronómica como el festival organizado por Luis Costa y la Sala 21 de Huesca. Una primera edición que tiene parte gastronómica y parte musical. Se celebrará los días 12 y 13 de junio y en la parte gastronómica, la directora de comunicación de la Denominación de Origen Somontano Eli Río, explica que en estos dos días, entre los conciertos se van a realizar tres pases con seis platos que se van a maridar con vino del Somontano y que van a preparar las Estrellas Michelín Tatau Bistro y Lillas Pastia, con el postre elaborado por el mejor maestro chocolatero, Raúl Bernal, de La Paca.

En las citas musicales no falta el Polifonik Sound que tendrá lugar en Barbastro del 2 al 4 de julio. El 3 de julio, uno de esos conciertos tendrá lugar en Bodega LAUS. “Una bodega muy de disfrutar en la que actuarán los Flamingos y los DJs Alsuline”, cuenta Eli Rio.

Lo que no hay que olvidar en el calendario de festivales de este verano es el Festival Vino Somontano que llega del 30 de julio al 2 de agosto. Todavía no se ha presentado el cartel, pero se podrá consultar en la página web de la Denominación de Origen. Lo que si adelanta la directora de comunicación de esta edición número 26 es que se “va a seguir la misma dinámica que años anteriores en la que la gastronomía y sobre todo nuestros vinos, son los grandes protagonistas”.

Continúa la Ruta del Vino Somontano

La localidad oscense de Aínsa recibe la penúltima parada de Somontano en Ruta. Lo hace en el marco de la celebración del Festival Castillo de Aínsa el 20 de junio de 18:00 a 23:00 se podrá disfrutar de los vinos de la Denominación de Origen Somontano. La última parada de esta ruta será en Barbastro después del verano, justo antes de la celebración del Día Mundial del Enoturismo.

El Bus del Vino Somontano continúa sus viajes en el mes de junio y agosto con estas paradas: