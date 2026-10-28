Expertos debaten en Huesca sobre la coherencia de las políticas locales desde la Agenda 2030

Huesca acoge la Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Huesca y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En la apertura institucional han intervenido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el director general de Agenda 2030, David Perejil; el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el presidente de la Red y alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. La ciudad fue elegida como sede por el Consejo de Gobierno de la Red, entre las cinco candidaturas presentadas.

La Asamblea tiene como objetivo reforzar la coherencia de las políticas locales con el desarrollo sostenible, avanzar en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los planes, presupuestos y servicios municipales, y favorecer el intercambio de experiencias y herramientas prácticas entre las entidades que forman parte de la Red. En esta primera jornada se ha hablado de la coherencia de las políticas locales en la dimensión multinivel, sobre la implicación de la juventud en las políticas locales de la Agenda 2030 y se ha presentado un panel dedicado a los Informes Voluntarios Locales, con la participación de Alhaurín de la Torre, Rafelbunyol y Alcobendas. Mañana jueves, los debates se centrarán en la innovación como motor de transformación y en la comunicación como elemento de impacto, con experiencias de municipios como Esplugues de Llobregat, Riba-roja de Túria, Torrevieja, Periana y la Diputación de Soria. A mediodía se celebrará la sesión plenaria de la VI Asamblea de la Red.

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha dado la bienvenida a los asistentes a «una ciudad que cree en su futuro, que apuesta por el desarrollo y que entiende que la sostenibilidad debe ser, ante todo, una oportunidad para mejorar la vida de las personas». La alcaldesa ha subrayado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible «son claros, son necesarios, son objetivos que compartimos» y que «la sostenibilidad no es una cuestión de etiqueta ideológica», por lo que ha defendido «abrir espacios de diálogo y escuchar opiniones diferentes».

Orduna ha dedicado una parte destacada de su intervención al sector primario. «Huesca es tierra de agricultores y ganaderos», ha recordado, antes de advertir que «una agricultura sin agricultores y una ganadería sin ganaderos no representan ningún modelo de sostenibilidad». En este sentido, ha señalado que «la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social deben caminar juntas» y que la transición hacia modelos más sostenibles «debe hacerse con el sector primario, escuchándolo y acompañándolo».

La alcaldesa ha apostado por «una sostenibilidad que tenga los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro», porque «proteger el planeta y proteger a las personas no son objetivos enfrentados, son dos partes de una misma responsabilidad».

La alcaldesa ha reivindicado también el papel de las entidades locales como «las administraciones más cercanas a los ciudadanos» y ha abogado por «una Agenda 2030 que escuche más al territorio», capaz de traducir los grandes objetivos internacionales en soluciones reales para los municipios. «Luchar contra la despoblación también es sostenibilidad. Facilitar vivienda a nuestros jóvenes también es sostenibilidad. Apoyar a nuestras empresas y crear empleo también es sostenibilidad», ha afirmado.

El Director general de la Agenda 2030 en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil, ha indicado que los países europeos son los primeros en el cumplimiento de la Agenda 2030 y España está entre ellos mejorando su posición. No obstante los objetivos de desarrollo sostenible no avanzan al ritmo necesario. Para Perejil queda avanzar en vivienda y pide a las comunidades autónomas que avancen como lo hacen los municipios.

Por su parte, el presidente de la Red Agenda 2030, Antonio Pérez, ha hablado también de la coherencia y de implantar la agenda de acuerdo a las políticas que se realicen en cada territorio.

Al inicio del acto inaugural, los presentes han guardado un minuto de silencio como señal de condolencia por las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Urda (Toledo).