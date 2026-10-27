Lorena Orduna: "El compromiso con la sostenibilidad se mide en hecho y no en mociones"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, defiende su papel en la Red de Ciudades 2030 y el apoyo del Grupo Popular a la moción sobre el sector primario que fue aprobada por el pleno en su sesión ordinaria del pasado mes de junio. Recuerda que esa resolución, que fue aprobada también en otras instituciones, como las Cortes de Aragón, responde a un objetivo claro: estar al lado de los agricultores y ganaderos de la provincia. “Defender el campo es estar a favor de la sostenibilidad como gran objetivo general”, ha argumentado.

De este modo Orduna ha respondido al grupo municipal socialista que se ha sumado al Partido Verde, Ecologistas en acción y la Plataforma Árboles vivos, acusándola de incoherente por votar a favor de una moción de Vox en el pleno del mes de junio que en uno de sus puntos pedía la derogación de la Agenda 2030.

Para el concejal socialista Fernando Sarasa si Orduna no rectifica esa votación debería renunciar a su cargo como vicepresidenta de la Red, ya que es incongruente que apoye públicamente una propuesta para derogar aquello que la propia organización promueve.

La alcaldesa subraya que la moción insta a otras administraciones y no modifica la política municipal. Para Orduna el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad no se mide en mociones, se mide en hechos y las políticas no pueden olvidarse de la gente que vive y trabaja en el territorio. Orduna ha explicado que su votación a favor de derogar las políticas de la Agenda 2030 se refería a normas concretas que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Se trata ha dicho de una reivindicación "que comparten las organizaciones agrarias de todo el país, que pide reciprocidad en los acuerdos comerciales, una PAC sin recortes y menos burocracia para el medio rural".

Orduna considera que no se está hablando de renunciar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Esos objetivos no se derogan: se cumplen o no se cumplen, y en Huesca se trabaja para cumplirlos”. Entre ellos ha citado la movilidad sostenible, la zona de bajas emisiones, la eficiencia energética, el autoconsumo energético y la renaturalización urbana con islas de biodiversidad y nuevo arbolado. Por eso, añade, la Red eligió a Huesca como sede de su VI Asamblea.

Desde el equipo de gobierno subrayan que cualquier otra interpretación no obedece más que al interés por ensombrecer los debates que van a tener en Huesca esta semana y tratar de ganar atención a costa de una asamblea cuyo objetivo es, precisamente, el debate para concretar en políticas los fines compartidos.