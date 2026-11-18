En febrero abrirá sus puertas el edificio Espacio Conexión, donde se ubicarán Cadis y una decena de asociaciones asistenciales de la ciudad y que además proporcionará a los vecinos espacios para realizar presentaciones, talleres y otras actividades. En concreto, junto a CADIS, se ubicarán la Asociación de Esclerósis múltiple, AFDA Huesca (para personas con ansiedad o depresión), Parkinson Aragón, AFAPEM (familias de personas con enfermedad mental) y la Asociación de Artritis reumatoide. Asimismo, habrá dos entidades no pertenecientes a Cadis: la Fundación Adcara (especializada en infancia, adolescencia, terapia familiar e inclusión social) y la Asociación Celiaca.

Hasta ahora estas entidades ocupaban el hotel de Asociaciones en el edificio de Caja Rural por el que el Ayuntamiento de Huesca pagaba un alquiler anual de 103.000 euros. Ya han finalizado las obras en este inmueble construido por Vitalia, en la calle Manuel Angel Ferrer, junto a su residencia en el barrio de San José, donde las brigadas han comenzado a instalar el equipamiento y a adecuar las distintas dependencias. La alcaldesa Lorena Orduna ha señalado que la idea es finalizar esas tareas en las próximas semanas para que en febrero todas las entidades puedan estar instaladas.

Marta Peña, gerente de CADIS, se ha referido a las ventajas que este edificio supone para las asociaciones y los usuarios. "Este cambio de ubicación supone muchas mejoras pero principalmente ganamos en accesibilidad", ha señalado. Además, desde CADIS ya están trabajando para poner en marcha distintas actividades inclusivas en este nuevo espacio.

"Conexión" cuenta con dos plantas de 310 metros cuadrados cada una, una terraza y un sótano destinado a almacén. Junto a la zona para las asociaciones de CADIS el edificio dispone de en la planta baja de un espacio multidisciplinar concebido como sala de lectura y biblioteca, que también permitirá desarrollar talleres y actividades. Su denominación hace referencia a que este espacio y la residencia de la tercera edad de Vitalia en el edificio aledaño están unidos por una amplia terraza, por la que sus usuarios podrán acceder a la instalación municipal y que también permitirá realizar diversos eventos.