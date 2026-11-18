La DPH reforzará el Plan de Apoyo a la Guardia Civil triplicando el presupuesto destinado a ese fin, pasando de 100.000 euros este año a 300.000 euros el que viene. Estas ayudas irán encaminadas a mejorar y acondicionar las instalaciones y los medios materiales disponibles en distintos municipios entendiendo que se trata de un cuerpo fundamental para la seguridad en el medio rural.

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, se ha reunido con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, el teniente coronel José Enrique Cordobés, y con el responsable del Área de Apoyo y Personal en la Comandancia, el comandante Javier Búrdalo, para conocer las necesidades más urgentes en la provincia y anunciarles el incremento que el Plan va a registrar el próximo año. Claver ha reiterado que la seguridad en el medio rural es una de sus prioridades y quieren seguir reforzándola con medidas concretas como este plan, el de video-vigilancia Rural o el de Policías Locales.

Este año 2026 el Plan de Apoyo a la Guardia Civil ha permitido realizar un total de 16 actuaciones en 14 cuarteles de la provincia con una inversión por parte de la Diputación de 105.000 euros. En concreto, esas intervenciones han llegado a las instalaciones de la Guardia Civil en Valle de Hecho, Torla-Ordesa, Sariñena, Sallent de Gállego., Sabiñánigo, Monzón, Gurrea de Gállego, Grañén, Canfranc, Boltaña, Benasque, Ansó, Alcolea de Cinca y Aínsa-Sobrarbe.

El Plan ha facilitado, por ejemplo, la mejora de los vestuarios del cuartel de Sariñena (15.000 euros); reparación de humedades y cambio de canales y bajantes en Benasque (13.100 euros); el cambio de suelos y puertas en el acuartelamiento de Hecho (9.800 euros); o el acondicionamiento de un trastero para convertirlo en oficina de atención al público en Sallent de Gállego (4.000 euros). Otras de las actuaciones han consistido en tareas de pintura, reformas de estancias, sustituciones de carpintería exterior, instalación de contraventanas o mejoras de alumbrado.