El presupuesto más inversor de la historia de la DPH prioriza obras, carreteras y vivienda

La Diputación Provincial de Huesca contará en 2027 con un presupuesto de 130 millones de euros. Un montante histórico que permitirá a la institución realizar la mayor inversión de su historia. En concreto, en el próximo ejercicio se llegará a los 66 millones de euros de inversión, un 14 % más que en 2026, que además supone el 50% del total de presupuesto. Gracias a esas cifras se van a poder realizar avances en líneas como el Plan de Obras y Servicios que alcanzará una cifra récord de 25 millones de euros para seguir mejorando infraestructuras en municipios de la provincia.

Además la DPH destinará, entre otros, 21 millones de euros a las Carreteras, y amplía a tres millones la ayuda para que los pueblos puedan ampliar su parque de vivienda. En este punto, el presidente de la DPH, Isaac Claver ha sacado pecho por la eficacia del Plan de Vivienda planteado por el actual equipo de gobierno. El importe de dos millones de euros planteado en el anterior ejercicio se ha visto sobrepasado por el número de solicitudes de los Ayuntamientos. Una demanda que significa que la política es eficaz ya que ese importe además se ve plasmado en viviendas: "Más de 150 viviendas en los tres ejercicios anteriores y más del 80% en entornos eminentemente rurales donde la oferta constructiva es prácticamente nula", ha subrayado Claver. Asimismo, el presidente ha destacado que se ha ampliado el objeto de la convocatoria para adaptarse a las distintas necesidades de los municipios: rehabilitación, acondicionamiento, demolición, nueva construcción o incluso de adquisición. Además, el plan permite que los ayuntamientos puedan desarrollar vivienda en sus municipios por fases.

Por otro lado, la DPH podrá realizar mejoras también en materia de seguridad (900.000 euros) duplicando la inversión con mejoras en el Plan de Apoyo a la Guardia Civil para la rehabilitación, mejora de instalaciones y adquisición de equipamiento en diversos cuarteles de la provincia.

Asimismo se aumenta la inversión en materia cultural alcanzando los 6.5 millones de euros, lo que representa un 12% más que este año. En cuanto a servicios sociales se mantienen los 4,5 millones de euros de 2026 en el que se incrementó ya la aportación del área en un 70%. Y además se incrementarán las ayudas a entidades sociales pasando de 1,3 a 1,6.

Otra importante partida es la correspondiente al servicio de bomberos con inversiones que pasan de 3,6 a 4,1 millones de euros, lo que permitirá seguir avanzando en proyectos como el futuro parque de la zona oriental o el de la Jacetania. Destaca como novedad un Plan para la Prevención de Incendios Forestales, con 900.000 euros.

Por último, la DPH mantiene e impulsa otros planes fundamentales para el desarrollo de la provincia como el Plan de Concertación Económica de Suministro Eléctrico (2,5 millones) o el Plan de Escuelas Rurales (que contará con un millón de euros aportados al 50% con el Gobierno de Aragón). Se destinará asimismo un millón de euros a Residencias de Mayores, 860.000 euros a la Cartuja de las Fuentes, 300.000 al Plan de Patrimonio Eclesiástico, 100.000 euros al Plan Relevo y 80.000 euros a Oficinas de Farmacia.

En definitiva el presidente Isaac Claver se mostraba satisfecho por el trabajo realizado por el PP a lo largo de esta legislatura para dar respuesta a las demandas de los vecinos y ha reiterado que la labor de gestión y planificación llevada a cabo por el actual equipo de gobierno ha permitido ser más eficientes y aumentar la inversión.