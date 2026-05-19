Cuenta atrás para la entrega de la urbanización del Polígono de las Harineras de Huesca

LEER MÁS La nueva urbanización del Polígono de las Harineras contará con 420 nuevos árboles

La urbanización del Polígono de las Harineras de Huesca afronta su recta final, toda vez que la fase más compleja, consistente en la instalación de las conducciones y suministros bajo tierra y su conexión a las redes de la ciudad ya se ha completado.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y los responsables de la Junta de Compensación que reúne a los propietarios del suelo, entre los que se encontraban su presidente, José Buil, y el vicepresidente, Luis Villamayor, han comprobado sobre el terreno el avance de unos trabajos que comenzaron en septiembre de 2024, que avanzan según los plazos previstos y que podrían estar concluidos en menos de un año. A partir de ahora se centrarán en la pavimentación y en la colocación de banda de rodadura, equipamientos complementarios, arbolado y zonas verdes, entre otras tareas.

En palabras del vicepresidente de la Junta de Compensación, Luis Villamayor, “hoy comienza la cuenta atrás para la entrega a la ciudad de la urbanización del Polígono de las Harineras, para que Huesca vea nacer un nuevo barrio de 8 hectáreas en pleno centro que va a ser modélico por su concepción, porque entre otras cosas contará con amplias zonas verdes y con más de 420 nuevos árboles, la mitad de ellos de gran porte”. Villamayor y el presidente de la Junta, José Buil, han destacado la importancia de “sacar adelante este proyecto que llevaba casi tres décadas bloqueado y que no ha sido fácil”, y han expresado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Huesca como a los propietarios del suelo, que “han trabajado mucho para que esto finalmente fuera una realidad y han asumido riesgos como adelantar los más de 14 millones de euros que cuesta la urbanización”.

Mientras esta progresa día a día, sigue su curso igualmente la construcción de los edificios de viviendas incluidos en el área por parte de los distintos promotores, de modo que la entrega de las primeras 300 de las 1.300 contempladas en total pueda llevarse a cabo entre los años 2027 y 2028.