La nueva urbanización del Polígono de las Harineras contará con 420 nuevos árboles

LEER MÁS Huesca ha incorporado 491 árboles nuevos durante 2025

Esta semana comenzaban los trabajos para la construcción de una gran rotonda que conectará la avenida Martínez de Velasco con las calles Juan XXIII y Almudévar. La actuación corresponde a la Fase 1-A del proceso de urbanización, cuyo objetivo es enlazar la avenida Martínez de Velasco con Juan XXIII y el 2º Cinturón de Ronda.

La nueva rotonda será una pieza clave para mejorar la distribución del tráfico, facilitar el acceso al polígono por el sur y culminar la urbanización del entorno. Además, servirá como acceso principal al Polígono Harineras por su parte sur, un ámbito en el que se prevé la construcción de alrededor de 1.300 viviendas.

El proyecto de urbanización de Harineras contempla, además, la plantación de 420 nuevos árboles y la conservación de 17 ejemplares ya existentes en la zona, incluidos los 4 magnolios ubicados frente al antiguo Banco de España o 5 de los 7 plataneros monumentales de la avenida Martínez de Velasco.

Los trabajos se enmarcan en la urbanización del área, que también incluye la mejora del colector encargado de la canalización de aguas de la zona. Además, el próximo martes 26 de agosto está previsto ejecutar la conexión de un nuevo colector, que atravesará la calle Alcañiz, con el emisario perimetral de la ciudad. Este nuevo colector, de un kilómetro de longitud y con una inversión de 1,3 millones de euros sufragados por los propietarios del polígono, permitirá evacuar las aguas de esta zona directamente hacia el emisario construido en 2005 para evitar la saturación del resto de saneamientos de la zona que provocaba desbordamientos en la red.

Recordamos que el proyecto se sometió a información pública en 2023, con notificación individualizada a los interesados, sin que en dicho periodo se presentaran alegaciones o reclamación alguna.