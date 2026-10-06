Crece la delincuencia pero Huesca sigue figurando entre las provincias más seguras

Los delitos aumentaron en Huesca en un 2,71% durante los nueve primeros meses de este 2026. Así lo ha puesto de manifiesto el comisario jefe provincial de la Policía Nacional , Luis Fernando Ascaso, durante la celebración de los Santos Ángeles Custodios este martes en la plaza López Allué. Preocupan especialmente la multirreincidencia y los delitos cometidos por menores.

Su intervención se ha centrado en la transformación que en los últimos 5 años ha experimentado la ciudad de Huesca, con un crecimiento poblacional y económico, donde la seguridad, ha dicho, debe seguir siendo un elemento referencia. Ascaso ha destacado que la ciudad roza ya los 57.000 habitantes censados, unos 8.000 más que hace cinco años. Un crecimiento que plantea nuevos retos en materia de seguridad. Hay una nueva realidad social y policial y de unas nuevas circunstancias delictivas. Las ciberestafas son cada vez más complejas y también han llegado a Huesca la criminalidad organizada, grupos delictivos itinerantes y se han producido hechos con mayor uso de la violencia.

No obstante, Ascaso ha destacado que el crecimiento de la delincuencia se ha reducido en casi tres puntos respecto al segundo trimestre del año. También ha mejorado de forma notable la eficacia policial, con el esclarecimiento del 53,35% de los delitos denunciados frente al 43,6% del año anterior. En los primeros 9 meses de 2026, en la ciudad de Huesca se han detenido a 539 personas, de las que 75 son menores de edad. En este punto ha detectado un problema de multireincidencia y delicuencia llevada a cabo por menores.

Al comienzo de la celebración se ha recordado a los compañeros que se encuentran en Ceuta. El comisario jefe provincial ha anunciado que agentes de las Unidades de Extranjería y Fronteras de Huesca y Jaca se desplazarán próximamente a Ceuta para dar apoyo en las labores de documentación