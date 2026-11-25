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El primer Distribution Center de Amazon en España, ubicado en la localidad zaragozana de La Muela abrió sus puertas el 7 septiembre de este año y en este tiempo han pasado de 100 a cerca de 300 trabajadores y cuentan con el 50% de su capacidad de almacenamiento con la mirada puesta en continuar con este crecimiento y llegar a los 600 empleados en los próximos tres años.

Como indica el director del centro logístico ZAZ8, Jaime González del Palacio, hasta finales de diciembre se enfrentan a uno de sus primeros retos con la llegada de las compras del Black Friday, el Ciber Monday y la Navidad, conseguir realizar una entrega rápida desde Zaragoza a toda España en un momento en el que cuentan con más de un millón de productos en ofertas para clientes Prime, muchas que se renuevan hasta dos veces al día y con entrega en el mismo día o al día siguiente.

Desde el centro de La Muela se distribuye y hacen repartos a centros de toda España. Esto es posible por el hub logístico que supone Aragón, como ha destacado el director del centro logístico ZAZ8, lo que ha permitido que en estos meses haya aumentado el envío de paquetes de forma exponencial.

Este centro de distribución tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados y supuso una inversión de 100 millones de euros. En este momento Amazon colabora con más de 400 pymes aragonesas y según datos de 2024, cuentan con más de 3 millones de productos aragoneses que se venden en Amazon, lo que supone 35 millones de euros de exportación con un crecimiento interanual del 50%