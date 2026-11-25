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En lo que llevamos de año, los servicios sociales de la Comunidad Autónoma han atendido 2.291 mujeres víctimas de la violencia machista, 1.507 han recibido atención psicológica y también 371 menores. Desde enero, el teléfono gratuito del Instituto Aragonés de la Mujer el 900 504 405 ha recibido más de 3.200 llamadas vinculadas a los malos tratos, un 9% más que el mismo periodo del año anterior.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que es un problema social al que hay que involucrar a los hombres y educar a los jóvenes, ya que crecen los casos de violencia de género digital. Ningún consejero de VOX ha asistido a este acto contra la violencia de género.

Comisiones Obreras y UGT también se han concentrado este 25N en Zaragoza para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres. Los sindicatos inciden en los casos que se detectan en el ámbito laboral. Según las cifras, 4,4 millones de mujeres en España han manifestado sufrir acoso sexual en el trabajo. Las secretarias de igualdad de CCOO, Sonia García, y de UGT, Nuria Luján, piden cumplir con los protocolos establecidos y también incidir en la prevención y formación de las plantillas.

Ayuntamiento Zaragoza

Concejales del gobierno del PP y del PSOE han participado en Zaragoza en el acto de colocación de la pancarta del 25N contra la violencia machista. La alcaldesa, Natalia Chueca, destaca que han aumentado los pisos para alojar a las víctimas y el presupuesto en ayudas. Además, la Unidad Égida se ha incorporado al sistema de protección Viogén. Políticas que contrastan con las del Gobierno de España, que con las pulseras antimaltrato o la Ley del sólo sí es sí, ha actuado contra las víctimas.

Los concejales de VOX no han acudido a la colocación de la pancarta y tampoco los de Zaragoza en Común. La portavoz de esa formación, Elena Tomás, denuncia la supresión de los puntos violeta o la incorporación de las parroquias a la red de atención a víctimas. Aunque el PSOE sí ha participado en el acto, la portavoz Lola Ranera, comparte las críticas de ZEC.