Alumnado y profesorado del IES Ramón y Cajal abrazan el centro en apoyo al docente sancionado

Esta tarde nueva movilización en Huesca a solo una semana de la huelga educativa que reclama el cese del inspector jefe tras las desmesuradas sanciones y apercibimientos al profesorado oscense que acumula 48 expedientes frente a los 21 de Zaragoza y Teruel.

Los sindicatos piden investigar por qué la provincia de Huesca concentra el 87% de los apercibimientos y sanciones en Aragón. Esta tarde a las 17,30 horas, alumnado y profesorado del IES Ramón y Cajal, que acumula 7 de los expedientes sancionadores, tienen previsto realizar una cadena humana con un simbólico abrazo al centro. Quieren mostrar su apoyo al docente sancionado con 10 meses sin empleo y sueldo, manifestar su solidaridad con otros profesores afectados y denunciar la actuación de la Inspección educativa en Huesca. Raúl Ramón, portavoz de CGT enseñanza, considera que hay una dejación de funciones por parte de la administración y ha pedido explicaciones al secretario general técnico del departamento de Educación, Manuel Madaleno.

Por otro lado, los sindicatos agradecen el apoyo recibido del profesorado de todo Aragón. Este pasado martes los docentes de Zaragoza se concentraron en apoyo a sus compañeros de Huesca.

Además, estudiantes de 2º de bachillerato del IES Ramón y Cajal de Huesca se han organizado bajo el nombre "libresdecensura", a través de un canal en Whatsapp y perfiles en TikTok e Instagram, para denunciar la suspensión de diez meses impuesta a su profesor. Destacan sus alumnos que fue "castigado" tras realizar unas declaraciones públicas en las que expuso un "comportamiento inadecuado e inmoral por parte del jefe de inspección de la provincia de Huesca".