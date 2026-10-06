César Bona: "La IA puede traer grandes cosas, pero hay que ser muy conscientes de lo que somos como humanos"

Son muchos los retos que se plantea en el día a día cada persona, pero la inteligencia artificial es, quizá, uno de los actuales que más incertidumbre plantea de cara al futuro y que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y de la sociedad. Ante esta situación en la que “no sabemos ya ni cuando usamos la inteligencia artificial y cuando no”, el profesor y referente en innovación educativa, César Bona, ha lanzado “El reto de ser humanos”, con “8 competencias para pensar, crear y liderar en tiempos de IA”.

“La Inteligencia artificial es una herramienta que creo que va a traer cosas interesantes y, en paralelo, creo que vamos a tener que ser muy conscientes de lo que somos como humanos”, asegura Bona, quien plantea que hemos de ser conscientes de cuándo usarla para potenciar las capacidades que tenemos las personas y cuándo para ser menos autónomo.

César Bona destaca dos aspectos a tener en cuenta, por un lado, “hasta ahora estábamos dando peso al resultado y vamos a tener que darle mucho más peso al proceso. A cómo se consiguen las cosas, a qué estrategias utilizas para llegar a ellas, etc.”, y, por otro lado, “es una paradoja, el hecho de pensar que hay una tecnología que puede suplantar nuestras capacidades y es cuando nos vamos a dar cuenta de que ya había dentro de nosotros motores increíbles y tremendamente precisos para crecer”.

Hay competencias y valores que se van adquiriendo a lo largo de toda la vida y, en opinión de César Bona, “la escuela tendría que ser un master de vida, que entráramos como entráramos, al final saliéramos mejores y con nuestras capacidades potenciadas”. Todo un reto en un momento en el que se cuestiona al profesorado, sobre todo, si el hecho de hacer ciertas tareas que pueden automatizarse. “El reto es comprender que es una herramienta y no un sustitutivo”, afirma el profesor, “la inteligencia artificial tiene que estar en las aulas para enseñarles cómo usarla para potenciar sus capacidades y no para mermarlas, no para restar la autonomía”.