Sevilla y Betis ya saben cuando jugarán la Copa del Rey

El Betis jugará el miércoles 28 de octubre ante el Navalcarnero a las 21.00 horas, aunque aún no ha decidido el club madrileño donde se jugará el partido. Existe la posibilidad de que jueguen en su estadio, el Mariano González, con capacidad para 1.500 espectadores, pero los dirigentes están estudiando disputar el encuentro en un campo de mayor aforo para hacer más caja. Las dos principales opciones que manejan son el estadio de Mostoles, que lleva el nombre de Iker Casillas, y en el que caben hasta 6.000 aficionados; o el del Alcorcón, Santo Domingo, con aforo para algo más de 5.000.

Por su parte el Sevilla disputará su partido el jueves 29 a las 21:00 horas, pero aún no sabe donde ni con quién. Sólo sabe que su adversario saldrá del enfrentamiento entre el Atlético Unión Güímar, equipo canario, y el Sporting Hortaleza, conjunto madrileño. El partido entre estos dos equipos quedó suspendido después de los graves incidentes producidos antes del encuentro. La RFEF ha determinado que el partido deberá disputarse finalmente este domingo 11 de octubre, a las 12.00 horas en horario insular —13.00 en la Península—, en un estadio neutral, el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, y a puerta cerrada. El vencedor será quien reciba al Sevilla.

El otro equipo sevillano que está en la copa, la Lebrijana, recibirá el miércoles 28 a las 21.00 horas al Getafe.