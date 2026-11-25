Isco Alarcón, preguntado por las declaraciones de Pellegrini en las que decía que debían pelear por terminar entre los ocho primeros y evitar el play off previo, aseguró que "habrá que hacerle caso al ingeniero. En el vestuario nos ha dicho que esto no tenía mucho mérito, que tenemos que quedar entre los ocho primeros. Ya veremos, depende de nosotros. Es verdad que tenemos que jugar contra grandes equipos, pero vamos a hacer lo que hacemos siempre, salir a ganar en cada partido, a intentar dar lo mejor lo que tenemos y ya se verá, ojalá que sí".

Por su parte, Álvaro Valles destacó que la plantilla tiene " "máxima confianza" y le va a "plantar cara" a los tres "grandes equipos" que les quedan en esta fase liga. Nos quedan dos partidos en casa (Como y Arsenal) y uno fuera (Bayern Múnich) ante rivales que también están en un gran momento y que son grandes equipos, pero confiamos plenamente en nuestras posibilidades y sabemos que le vamos a plantar cara a todos ellos", manifestó tras el encuentro el guardameta bético. El rinconero explicó que "se ha conseguido la victoria en un partido muy serio de todo el equipo, de principio a fin, y ahora a seguir. Está siendo un inicio de campeonato muy bueno, el equipo en todas las competiciones está rindiendo a un nivel muy bueno, la confianza es máxima y hay que seguir haciéndolo lo mejor posible y consiguiendo los máximos puntos posibles".

El héroe del partido, el Cucho Hernández, autor de dos goles, ambos de cabeza, aseguró que "es un paso grande", aunque tienen "ambición" y quieren "pasar entre los ocho primeros". Tras la clasificación virtual para el top 24, el colombiano tiene claro que "el techo de nosotros está más allá. Tenemos ambición, con los pies en el suelo, pero queremos pasar entre los ocho primeros". Juan Camilo Hernández también elogió la fidelidad de los seguidores béticos, con cerca de 1.500 aficionados en el Tehelné Pole de la capital eslovaca. "Con ellos siempre jugamos de local, con este frío veo a personas sin camiseta en las gradas, están locos. Les estamos agradecidos, todo el equipo. Esta victoria es para ellos", finalizó.