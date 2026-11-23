Haro reconoció que "no hicimos un buen partido" en el derbi, pero señaló que "un mal partido de fútbol da para que solamente puedan empatar en su casa. Nos quedamos con las ganas de poder ganar el partido, pero empataron en el descuento. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. Afortunadamente ahora estamos en una época donde los empates no saben a tristeza y a ellos los empates les saben a triunfo". Por otro lado se quejó del arbitraje porque "hay un claro pisotón de Kike Salas a Isco y era la segunda amarilla". El presidente recordó que "el Betis lleva ya más de cinco años sin perder contra el Sevilla en su casa, de los últimos cuatro derbis hemos ganado dos y hemos empatado dos. Llevamos dos o tres años con mejor plantilla, con más gasto de plantilla deportiva y se nota en los derbis. ¿Que queremos ganar los derbis? Pues por supuesto, de muchos goles. Y llegará febrero y tendremos ganas de ganar y meter unos cuantos goles".

Sobre la Champions, explicó que "con ganar este partido no sería matemático, pero prácticamente, desde el punto de vista de las probabilidades. Sería estar entre los 24 primeros y soñar, quién sabe, con estar algo más arriba. Por tanto, un partido clave para nosotros. Si queremos pasar, yo creo que estamos obligados a ganar al Slovan. No podemos ir con relajaciones porque es un equipo que suele ganar en su liga. Y tienen prácticamente la última posibilidad de agarrarse a las opciones de pasar ganando este partido. Entonces, como no le igualemos en intensidad, a pesar de que a priori tenemos más equipo que ellos, vamos a sufrir este partido. No vayamos con la confianza de que está ganado".