El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó tras el empate en el derbi "si alguien ha merecido ganar, ha sido el Sevilla". Pellegrini dijo que "el partido fue parejo" y el míster sevillista respondió contundentemente al chileno: "Habrá estado en otro partido, hemos sido mejores que ellos. La sensación es agridulce, la de empatar al final. Hemos estado en su campo todo el partido, hemos hecho 25 remates por 6 del rival. Ha sido uno de los partidos donde más hemos dominado al contrario", argumentó el madrileño.

García Plaza admitió que al Sevilla le "está faltando talento e inspiración arriba para hacer goles" y que "es muy difícil que el equipo haga noventa minutos completos", por lo que ante el Betis les "ha costado, pero la entrada de Peque" Fernández les "ha mejorado mucho" en el tramo final.

Por su parte, Manuel Pellegrini afirmó que el punto conseguido "es "malo", por lo que se mostró "amargadísimo", ya que en su opinión dejaron "escapar dos puntos en los últimos minutos". El preparador de los verdiblancos también se refirió al gol encajado en la prolongación del partido, en un error del portero ÁlvaroValles, a quien se le coló por debajo de su cuerpo un disparo de Kike Salas, y dijo que "el fútbol es así, le tocó a Álvaro, en otros días estuvo muy bien".

"Al final sumamos un punto que me deja mal sabor de boca por cómo fue", insistió Pellegrini, quien, preguntado por la labor del árbitro, el murciano José María Sánchez Martínez, comentó que lo vio " bastante nervioso" y que sacó "amarillas evitables. Es un derbi, hay que entenderlo, se puede llevar de mejor manera", subrayó.