El entrenador chileno afirmó que "lo más importante es conseguir los tres puntos y la mejor forma de lograrlo es mantener la línea que llevamos e ir a buscar desde el inicio el partido". Y se quitó esa etiqueta de encima, asegurando que "en el fútbol nunca hay favoritos. Un derbi es distinto al partido anterior y cuanto más favorito te sientas, peor".

Sobre el rival quiso destacar su mejoría. "El Sevilla ha ganado regularidad respecto a temporadas anteriores. Espero un rival rocoso, con buenos jugadores y una idea clara de fútbol directo. Juega en su campo y será un Sevilla muy peligroso. Ellos tienen clara una idea de juego y contra eso tomaremos las precauciones necesarias. Priorizamos ser nosotros superiores".

Ya ha dirigido ya trece derbis sevillanos: 4 derrotas, 6 empates y 3 victorias. Y sabe lo que significa este partido, al margen de los conocidos tres puntos. "Siempre entendí desde el primer año lo importante que es ganar este derbi", pero no quiso desviar la atención para mirar a los objetivos globales. "Para la hinchada ganar derbis es importante, pero es tan importante como hacer una campaña regular para conseguir logros y dentro de eso debe estar ganar los derbis. Si me dan a elegir preferiría ir a la Champions y no ganarlos que vencer en los derbis y quedar el 15".