Gareth Bale entra en escena en la venta del Sevilla

Los que se están encargando de recibir y filtrar las ofertas son los ejecutivos de Goldman Sachs, quien tiene ahora un papel preponderante en el club nervionense porque les entregó dos prestamos por valor de 180 kilos, que están manteniendo a flote al Sevilla. El Confidencial afirma que hay dos propuestas importantes. La primera es la de HD Ventures, propiedad de dos empresarios saudíes, los hermanos Mansoor y Haider Syed, que ya han solicitado acceso a la documentación confidencial para estudiar una posible oferta. Los empresarios, nacidos en Riad y formados en Estados Unidos, adquirieron el pasado año el 45% del Crystal Palace junto a un grupo de inversores en el que figuraban Jason Kidd y varios ejecutivos del sector financiero y deportivo.

Y el otro grupo es Juggernaut Capital Partners, un fondo de inversión norteamericano con unos 1.000 millones de dólares bajo gestión, que tiene como asesor a Gareth Bale, el ex jugador del real Madrid. Y ojo a las cifras que se están manejando. Hace unos meses, cuando el club deportivamente iba cuesta abajo, la cantidad por acción era de 3.600 euros. Ahora que el equipo ha mejorado, en cuanto a plantilla, clasificatoriamente, y tras el descenso de la masa salarial, los grandes accionistas piden más. Y se habla de unos 4.500 euros por acción, lo que llevaría la venta a 500 millones de euros. Los compradores son conocedores de la situación económica de la entidad, aunque hasta que no hagan la auditoría no tendrán detalle, pero saben que el Sevilla va a presentar 27 millones y medio de perdidas en la próxima junta, que el patrimonio neto negativo es de 150 millones de euros, que hay una deuda oficial de 60 millones, que hay dos prestamos de 180 kilos y que, esto es importante, el que llegue tiene que hacer una ampliación de capital de 80 millones como mínimo. La idea de Goldman Sachs es elegir antes de que acabe el año entre los interesados a los tres grupos inversores que mejores ofertas no vinculantes presenten y cuyas referencias sean más interesantes, e iniciar en las primeras semanas de 2027 el proceso previo a la venta. Todo apunta a que el club de Nervión cambiará de manos pronto pero... quién sabe.