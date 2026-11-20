El técnico madrileño del Sevilla Fútbol Club explicó en la previa del derbi que "tenemos que jugar a lo que nosotros venimos trabajamos y por eso están llegando los resultados. Somos identificables, nos enfrentamos a un equipo de Champions, pero nosotros competimos al máximo cada partido. Es un partido especial y lo que quiero es que al final nos miremos a la cara y podamos decir que lo hemos dado todo. No es nada fácil ganarnos aquí. Para eso hay que hacer un grandísimo partido, ellos tienen jugadores que individualmente solventan partidos, pero este Sevilla compite bien y está bien y tenemos a nuestra afición, en nuestro campo".

Plaza tiene muchas ganas de vivir su primer derbi. Y por lo que ha visto anteriormente, lo tiene claro. "Para mí este es el derbi de los derbis. Es el más especial, muy diferente. Confío en mi gente. Somos capaces de ganarle a cualquier equipo. Y por supuesto, también al Real Betis. Es un partido muy importante para nuestra afición y tenemos muchas ganas de sacarlo adelante, porque nos pondríamos con 21 puntos muy bien en la clasificación, más allá de todos los alicientes que rodean al partido. Queremos disfrutar con ellos y poder dedicarles una victoria", declaró.

El míster sevillista envió un mensaje al sevillismo: ""Nos lo vamos a dejar todo por darles una alegría. Creo que hasta ahora están orgullosos por ver cómo compiten y pelean. Nos vamos a dejar la vida, el que nos quiera ganar tiene que hacer un gran partido. Vamos a seguir como hasta ahora, espero que no nos salgamos de esa línea. Ellos son de Champions y tienen que estar arriba, pero en los derbis todo se iguala. El factor emocional es tremendo y el factor local es muy importante".