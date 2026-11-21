Sevilla y Betis empataron 1-1 en un derbi intenso, en el que los locales llevaron más la iniciativa en muchas fases del partido y, tras verse en desventaja por un gol del brasileño Antony, hallaron el premio a su fe en el tiempo añadido al igualar con uno de Kike Salas en el que colaboró con un grave error el meta Álvaro Valles.

Tras un primer tiempo con más posesión del Betis, pero sin la verticalidad de otras veces, y con más brío y remate por parte local, Antony adelantó a los verdiblancos (min.50) y esto obligó a apretar a un Sevilla con más brío y que nunca se rindió, hasta recoger en el minuto 91 la recompensa con un tiro desde la frontal de Kike Salas que interceptó Valles, pero se le coló por debajo de las piernas.

El primer derbi del curso llegaba con los dos eternos rivales en la zona alta, sobre todo el Betis, cuarto con 26 puntos y tres partidos ligueros sin perder (un empate y dos triunfos), aunque el Sevilla también ha tenido un buen inicio al ser sexto con 18, si bien en las seis últimas jornadas ha visto frenada su progresión (una victoria, dos empates y tres derrotas) con 5 puntos de 18.

Con más bajas en los sevillistas (Sierra, Marcao, Alfon y Carmona) que en los béticos (Ceballos y Morante), Luis García Plaza hizo dos cambios respecto al último once, el central Castrín y el centrocampista Jon Guridi por Sangante y el delantero Isaac Romero, reforzando el medio campo. Mientras, Pellegrini repitió el de Elche, con la única novedad del polivalente Aitor Ruibal en punta al dejar en el banquillo al irlandés Troy Parrott y al colombiano Cucho Hernández.

El Sevilla salió al campo más decidido, trató de recuperar en zonas de riesgo para los verdiblancos y, con un fútbol directo, llegó más y con muchos hombres arriba cuando pudo armar algún ataque, como en sendos tiros sin peligro real del luso Félix Correia y del belga Lucas Stassin, quien, a los 20 minutos, también metió al área un venenoso centro que no halló rematador.

En el ecuador del primer tiempo, el Betis, con el marroquí Abde muy perdido y bien controlado por Iglesias, tuvo algo más de posesión pero sin su verticalidad y agresividad ofensiva habituales, y despertó al entrar más en juego Isco, Fornals y un activo Antony, quien no encontró a ningún compañero con un buen centro que despejó con la testa Kike Salas (min.24).

Fornals buscó inquietar a Odysseas Vlachodimos con un tiro fuera y otro flojo y centrado que paró el griego. Los béticos merodeaban ahora más por el área local, pero sin claridad ni remate, frente a un Sevilla que intentó irse arriba con acciones rápidas y tuvo la mejor ocasión en el 31 con un buen cabezazo de Kike Salas, a la salida de un córner, que rozó el gol.

La segunda parte comenzó con el duelo muy abierto, pero muy pronto, a los 50 minutos, el Betis cambió el decorado tras una arrancada por el medio de Isco, que le cedió el balón a Antony y éste, ante cierta pasividad de los sevillistas, controló y se sacó un disparo desde la frontal del área que tocó en Agoumé y despistó a Odysseas para hacer el 0-1.

El Sevilla quiso reaccionar, no le quedaba más remedio, pero le costó ante la buena colocación y ahora mayor control y serenidad del equipo verdiblanco, que, tras un intento del local Vargas con un tiro lejano y centrado que no puso en ningún apuro a Valles, pudo ampliar su renta en el 57 de nuevo por medio de Antony, pero Odysseas despejó con el pie su disparo.

Ya con muchos cambios en ambos, los sevillistas reclamaron sin éxito un posible penalti en el minuto 66 por un empujón de Fran García a Salas, siguieron apretando ante un Betis que quiso sentenciar con ataques rápidos, aunque sin dejar desguarnecida su defensa, y pudieron empatar a 7 del final, pero el chileno Suazo estrelló su tiro en un poste.

Cuando parecía que los béticos se llevarían el triunfo, y tras un buen remate del escocés Ure que bloqueó en el área Parrott, el Sevilla logró el 1-1 en el minuto 91 al llegarle el balón en la frontal, tras una dejada de Isaac, a Kike Salas, que firmó un zapatazo seco, pero centrado, que se le coló por debajo de las piernas a Valles para alegría de los del barrio de Nervión y decepción de los de Heliópolis.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé (Isaac Romero, min.69), Fofana; Rubén Vargas (Peque, min.80), Guridi (Kochorashvili, min.59), Félix Correia (Ejuke, min.59); Stassin (Robbie Ure, min.69).

1 - Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony (Riquelme, min.80), Isco, Abde (Deossa, min.70); Aitor Ruibal (Parrott, min.62).

Goles: 0-1, Min.50: Antony. 1-1, Min.91: Kike Salas.

Árbitro: José María Sánchez. Amonestó a los locales Agoumé (min.15), Kike Salas (min.18) y Castrín (min.61), y por parte visitante al entrenador de porteros, Toni Doblas, Cucho Hernández y Junior, a los tres en el minuto 11 por protestar estando en el banquillo, así como a Bellerín (min.79) y Fornals (min.86).

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que registró un lleno con 42.983 espectadores, entre ellos 602 en la zona visitante. Los jugadores locales saltaron al campo con camisetas con el mensaje: "Mucha fuerza, Alfon y Carmona", de apoyo a sus compañeros lesionados de gravedad; y los equipos masculino y femenino de remo del Sevilla celebraron en el césped su victoria en la LX Regata Sevilla-Betis.