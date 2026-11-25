El delantero colombiano Cucho Hernández volvía a jugar después de algo más de un mes lesionado y, con dos goles de cabeza, uno al borde del descanso y otro en el inicio de la segunda parte, rompió la ilusión de los eslovacos, que vieron como en la fase final del choque la formación española mostró su poderío.

El equipo sevillano se presentó en esta quinta jornada de la fase liga con uno grandes números y muchas opciones de estar entre los mejores veinticuatro como punto de partida para soñar con el 'top ocho', después de tres triunfos (Lille francés, Oporto portugués y Feyenoord neerlandés) y la más reciente derrota en el campo del Borussia Dortmund alemán.

El partido ante el equipo eslovaco, colista en la clasificación de esta fase del máximo torneo continental -llegó a la quinta jornada con cero puntos, un gol a favor y diecisiete en contra- le daba como muy favorito al conjunto español para volver a ganar y afrontar sin grandes presiones las tres últimas citas, que les mide a rivales muy duros -Como italiano, Arsenal inglés y Bayern de Múnich alemán-.

El técnico chileno Manuel Pellegrini, por ello, se tomó el partido enserio ante un adversario motivado por su entrenador, Yaya Touré, un exfutbolista del Barcelona que fue también pupilo del actual preparador del Betis cuando dirigía al Manchester City inglés y el marfileño jugaba en el conjunto inglés.

El campeón de la liga eslovaca por octava campaña consecutiva pero que en la 'Champions' había perdido también los anteriores doce partidos disputados en su historia, salió con el previsible ímpetu del equipo local, hasta el punto de que su goleador y capitán, el esloveno Andraz Sporar, perdonó en un mano a mano ante Álvaro Valles antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora.

Tardó el Betis en mostrar que era mejor y solo en el tramo final de la primera parte empujó de verdad al rival, primero con un remate del marroquí Ez Abde que interceptó el meta Dominik Takac de manera salvadora y después con el gol de cabeza del colombiano Cucho Hernández muy poco antes del descanso.

El 1-0 dejó el partido ya desequilibrado en la segunda parte, con un equipo, el visitante, dueño de la situación y el local cada vez mas desgatado en lo físico y en lo mental, lo que se tradujo en el segundo verdiblanco a los doce minutos de la reanudación, otra vez de Cucho y también de cabeza, el tercero en la 'Champions' y el quinto de este curso.

De ahí al final no hubo mucha historia, solo saber si el Betis metía algún gol más para redondear con un marcador más brillante pero el 0-2 fue suficiente para seguir fuerte en la Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

0 - Slovan Bratislava: Takác; Blackman, Markovic, Bajric, Sandro Cruz; Matsuoka, Pokorny, Ibrahim (Cristian Martínez, min. 70); Barshegyan (Maros, min. 85), Marcelli (Yirajang, min. 70); y Sporar (Griger, min. 75).

2 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal (Marc Roca, min. 46), Deossa; Antony (Aitor Ruibal, min. 75), Isco (Fidalgo, min. 63), Abde (Riquelme, min. 87); y Cucho Hernández (Parrott, min. 63).

Goles: 0-1, min. 43: Cucho Hernández. 0-2, min. 57: Cucho Hernández.

Árbitro: Jerome Brisard (Francia). Amonestó al visitante Facundo Bernal (min. 7) y al locales Ibrahim (min. 29).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el estadio Tehelné Pole de Bratislava ante cerca de veinte mil espectadores que casi llenaron sus gradas, entre ellos unos 1.200 seguidores del Betis.