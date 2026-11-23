El míster del Betis admitió que el partido ante el Slovan es clave. "Sería muy importante sumar tres puntos, matemáticamente estaríamos con el primer objetivo de entrar entre los 24 y quedarían tres partidos más y veríamos hasta dónde podemos llegar. Tenemos que hacer un partido completo, sin mirar a los resultados anteriores del Slovan. Sería el primer logro de esta temporada y trascendental para el futuro. Tenemos una oportunidad de tener el primer objetivo en la Champions, tenemos que buscarlo desde el primer minuto hasta el 95-96, sabiendo que hay un rival enfrente que tiene el mismo objetivo. No hay problema en aceptar la crítica, hay que tener la madurez para manejar las críticas y las alabanzas, tener la ambición más alta para clasificarnos y luego seguir aspirando a estar entre los 8 primeros. Si luego no estamos entre los 8 y es un fracaso para algunas personas... Nosotros seguimos nuestro camino".

Preguntado por el error de Valles en el gol sevillista, destacó que "en los partidos hay momentos peores y mejores, y se cometen errores. El portero es el puesto más complicado, nadie lo salva. La posición de portero es así. Álvaro ha tenido muy buenos partidos y le tocó en el derbi cometer ese error. La ambición debe seguir siendo llegar lo más arriba posible en las tres competiciones, sin quedarse en un error o en un gol marcado. Entre todos debemos sacarlo adelante en la competencia que sea".

En Bratislava es muy probable que el técnico introduzca bastante rotaciones. Posiblemente hasta nueve. Pellegrini insistió en la importancia de estas alternancias en la plantilla para mantener el nivel competitivo. "Ha sido unos de los méritos del plantel para estar inserto en las tres competiciones con rendimientos altos. Ese compromiso del plantel me ha permitido hacer rotaciones. Todos tienen opciones de jugar. Luego vemos los once, los cinco cambios, y si se gana, el entrenador acertó, si no se gana, no".