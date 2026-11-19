Del 24 al 28 de noviembre, la 7.ª Semana de Cine Alemán en Málaga presenta nueve películas actuales en versión original con subtítulos en español. Esta edición destaca por su carácter cómico —cinco comedias o tragicomedias—, complementado con dramas de directores consagrados y nuevas voces del cine alemán.

Mientras que la gran mayoría de las películas de esta nueva edición de las Jornadas de Cine Alemán se proyectará en el Cine Albéniz de Málaga, este año, por sexta vez, una de las películas de las jornadas se proyectará en Torrox. De esta forma, los organizadores de la Semana de Cine Alemán Málaga —el Consulado de Alemania en Málaga, el Instituto Goethe de Madrid y el portal de noticias en lengua alemana Costa del Sol ONline— quieren acercar la Semana de Cine al municipio de Torrox, la mayor comunidad alemana de la península. Por otro lado, este importante evento cultural aspira, de esta forma, a abrirse a la población autóctona y a ser conocida también por ella.

La comedia Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße (El héroe de la estación Friedrichstraße), de Wolfgang Becker —que alcanzó el éxito internacional con Good Bye Lenin!—, inaugura el 24 de noviembre las Jornadas de Cine Alemán en Málaga y, dos días más tarde, el jueves 26 a las 19.00 h, se podrá ver en Torrox Costa (Sala de Usos Múltiples, Avenida de Andalucía 7). Esta sesión especial es gratuita hasta completar aforo.

La película tuvo una muy buena acogida en las salas de cine alemanas. Con El héroe de la estación Friedrichstraße, Wolfgang Becker logró crear una sátira suave, con un toque de humor muy especial. Es la última película de Wolfgang Becker, fallecido en 2024 a los 70 años. Él mismo pudo dirigirla y vio un primer

montaje preliminar, pero fue su compañero de la productora X-Filme, el director y actor Achim von Borries (Babylon Berlin), quien la terminó. La película reúne muchos de elementos que caracterizan la obra de Wolfgang Becker: la simpatía por sus personajes, su predilección por los desfavorecidos y la «gente sencilla» de nuestra sociedad, un humor sutil y un enfoque pícaro de la historia contemporánea y de los medios de comunicación.

Michael Hartung, dueño de un videoclub berlinés al borde de la quiebra, recibe un día una visita inesperada: un periodista que prepara un reportaje con motivo del 30.º aniversario de la caída del Muro ha encontrado su nombre en antiguos archivos de la temible policía secreta de la Stasi durante sus investigaciones. Según estos documentos, Hartung habría sido, en su época como empleado del ferrocarril de la RDA, la Deutsche Reichsbahn, el responsable de la mayor fuga masiva de la RDA: habría desviado un tren de cercanías en la estación de Friedrichstraße y permitido así que 127 personas escaparan a Berlín Occidental.

Al principio, Hartung lo niega todo, pero, ante un jugoso pago, acepta finalmente confirmar la historia. Pronto es celebrado como héroe por todos los medios. Por supuesto, solo es cuestión de tiempo que el castillo de mentiras y medias verdades empiece a derrumbarse. Y, además, Hartung se enamora de Paula, quien de niña viajaba en aquel tren de la S-Bahn hacia Berlín Occidental que, supuestamente, él había desviado.

Otras dos comedias destacan en esta nueva edición de las Jornadas de Cine Alemán en Málaga: Der Frosch und das Wasser (La rana y el agua) de Thomas Stuber tiene aires de road movie y un humor muy especial, mientras que la comedia de Simon Verhoeven La casa de mis abuelos cuenta las experiencias de un joven estudiante de una escuela de arte dramático. Su día a día se caracteriza por los rituales estrictos de sus abuelos, con los que vive, el abundante alcohol, las manías extravagantes y los ejercicios de interpretación absurdos. Fue uno de los mayores éxitos de taquilla del año pasado en Alemania, con casi 1,3 millones de espectadores.

Entre los directores más conocidos se encuentran Margarethe von Trotta (Viaje hacia el desierto) y Christian Petzold (Espejos n.º 3), que presentan dramas sentimentales. Los jóvenes directores abordan temas personales, sociales e históricos desde perspectivas contemporáneas.

En esta edición, el humor alemán sirve como medio para reflexionar sobre la sociedad: a veces de forma crítica, otras con una perspectiva histórica o con un toque de absurdo. Las entradas y más información están disponibles en cinealemanmalaga.com.

Este año, la Semana de Cine Alemán Málaga cuenta con el patrocinio del Patronato de Turismo de la Costa del Sol de la Diputación Provincial de Málaga, los ayuntamientos de Torrox y Mijas, la Fundación PuchtaPetersen, el Colegio Alemán de Málaga y la cadena de restaurantes Block House.

El evento cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Clínica Buchinger Wilhelmi de Marbella, el estudio de arquitectura Bühler & Partners, el centro médico Compass Clinic at German Clinic Marbella, Fernando Frühbeck Abogados de Marbella, el Hotel & Spa La Residencia Puerto de Tarifa, el grupo financiero nowinta, la empresa de instalaciones CESFAM de Fuengirola, así como el Cine Albéniz, junto con Málaga Procultura y la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga (EOI Málaga).

Junto con Costa del Sol ONline, el cónsul alemán Franko Stritt Grohe vuelve a apostar por esta iniciativa, contribuyendo así a fortalecer las relaciones entre alemanes y españoles a través de la cultura. El Goethe-Institut de Madrid también participa como coorganizador, con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España.