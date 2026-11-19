El novedoso espacio Pop&Roll Circus continúa su programación en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres este fin de semana tras la inauguración con Cupido y el paso, el pasado fin de semana, de Mala Gestión y Miranda!. Este sábado 21 de noviembre llega el turno de Haze, una de las voces más singulares y reconocibles del rap español, que ofrecerá en directo un repaso a toda su trayectoria.

El artista sevillano, pionero en la fusión del rap con el flamenco, actuará en la carpa en una noche en la que el público podrá corear himnos como 'Libertad' o 'Gasolina, Sangre y Fuego'.

Sergio López Sanz, nombre real de Haze, creció en el barrio sevillano de Los Pajaritos, un escenario que ha marcado como pocos su obra. Desde allí construyó, a comienzos de los 2000, un estilo propio que mezcla la crudeza del rap con el duende del flamenco y la rumba, y que lo convirtió en cronista de la vida en la periferia. Sus primeros trabajos circularon de mano en mano hasta despertar el interés de la multinacional Universal. Después llegaron discos como 'Tercer round' (2008), con colaboraciones de Luis Eduardo Aute y José Mercé, y 'Doctor Haze' (2010), en el que incorporó también influencias de la música árabe.

Su música ha trascendido los escenarios: es autor de bandas sonoras de películas como 'Yo soy la Juani' y 'Siete vírgenes', que retratan la vida del extrarradio. Fuera de los estudios, Haze es profesor de Lengua Castellana y Literatura en Enseñanza Secundaria y ha sido conductor del documental 'Elio', un viaje por las ciudades en las que vivió Nebrija, autor de la primera gramática castellana. Un perfil tan singular como su propuesta artística, que sigue en activo con singles como 'El Niño', lanzado en enero de 2026 junto a Buby.

En Málaga, Haze repasará su larga y exitosa trayectoria, desde 'Crónicas del Barrio' hasta 'Caín', con temas imprescindibles como 'En esta celda', 'El Killo', 'Galopa' o 'Dime qué es el miedo'. Una noche de letras de barrio, raíces flamencas y mucha intensidad, pensada para que el público la viva intensamente de principio a fin.

Un espacio diferente para vivir la música en directo

El concierto de Haze se vivirá en Pop&Roll Circus, el nuevo proyecto impulsado por la productora Crash Music y la agencia Doctor Watson, que ha transformado el Auditorio Municipal Cortijo de Torres en un singular punto de encuentro para la música, la cultura y el entretenimiento entre los meses de noviembre y marzo.

Su principal seña de identidad es una gran carpa inspirada en la estética de los circos clásicos, concebida para ofrecer una experiencia que va más allá del concierto convencional. Con capacidad para hasta 1.800 personas, el recinto combina una infraestructura preparada para la música en directo con una ambientación cuidada que recupera la magia y la capacidad de sorpresa del universo circense. Un concepto que busca convertir cada evento en una experiencia diferente y consolidar Pop&Roll Circus como un nuevo referente del ocio cultural en Málaga. La programación continuará el sábado 28 de noviembre con La Cabra Mecánica.

Ubicación: Auditorio Cortijo de Torres de Málaga Capital

Día: Sábado 21 de noviembre

Apertura de puertas: 20:00 horas.

Entradas: www.popandrollcircus.com.