La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha celebrado este lunes una reunión de su Comité Ejecutivo en las instalaciones de Málaga TechPark, en el marco de una jornada de trabajo destinada a estrechar las relaciones con el tejido empresarial del parque tecnológico, conocer de cerca su actividad y reforzar las vías de colaboración para impulsar la competitividad y el desarrollo económico de la provincia.

La jornada ha estado encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y ha contado con la presencia y participación de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez Sierra. Además, han participado miembros del Comité Ejecutivo, presidentes de las distintas comisiones y responsables camerales, junto a representantes de Málaga TechPark y empresarios vinculados a este entorno de innovación.

El encuentro ha comenzado con la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara, tras la cual los representantes de la institución, acompañados por los presidentes de las distintas comisiones y responsables camerales, han realizado una visita a las instalaciones de Málaga TechPark y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) con el objetivo de conocer de primera mano su actividad y reforzar el acercamiento de la Cámara al ecosistema empresarial y de innovación de la provincia. Posteriormente, se ha celebrado una reunión conjunta con empresarios de Málaga TechPark, en la que han intervenido el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga y el director general del parque, Felipe Romera.

José Carlos Escribano ha destacado la importancia de celebrar este encuentro en el que ha calificado como «uno de los principales motores de innovación, conocimiento y actividad empresarial de nuestra provincia». Asimismo, ha defendido la voluntad de la Cámara de «mantener una relación cada vez más estrecha con las empresas que desarrollan aquí su actividad, conocer de primera mano sus necesidades y trabajar conjuntamente para generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico».

Acercar los servicios camerales a las empresas

Uno de los principales objetivos de esta jornada ha sido dar a conocer las herramientas, programas y servicios que la Cámara de Comercio de Málaga pone a disposición de las empresas para apoyar su crecimiento, facilitar su adaptación a los nuevos desafíos y mejorar su posicionamiento competitivo.

Durante la reunión, responsables de distintas áreas de la institución han presentado las principales líneas de actuación cameral, entre ellas Comercio Exterior y Turismo; Empleo, Formación y Emprendimiento; y Competitividad. La sesión ha permitido acercar estos recursos a las empresas instaladas en Málaga TechPark y abrir un espacio de diálogo para intercambiar inquietudes, identificar necesidades y explorar posibles oportunidades de colaboración.

Con esta iniciativa, la Cámara refuerza su apuesta por mantener una relación directa con el tejido productivo malagueño, fomentando el contacto con empresas de diferentes sectores y acercando sus servicios a los principales espacios de actividad económica de la provincia.

Innovación y desarrollo empresarial

La celebración del Comité Ejecutivo en Málaga TechPark pone de manifiesto la importancia de fortalecer las relaciones entre las instituciones de apoyo empresarial y los entornos de innovación, favoreciendo la generación de sinergias y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Málaga mantiene entre sus prioridades el impulso de la internacionalización, la formación, el emprendimiento, la digitalización y la competitividad empresarial, así como el acercamiento progresivo de sus servicios a los distintos municipios y áreas de actividad económica de la provincia.

La jornada ha concluido con un almuerzo entre los asistentes, durante el cual el presidente de la Cámara ha hecho entrega de una distinción institucional al director general de Málaga TechPark, como muestra de reconocimiento y de la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas entidades.