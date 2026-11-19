La Navidad ya tiene banda sonora en Plaza Mayor. El centro comercial gestionado por Sonae Sierra dará la bienvenida oficial a estas fechas el sábado 21 de noviembre bajo el lema ‘Plaza Mayor suena a Navidad’, una propuesta especial que convertirá la plaza central en el escenario de una celebración en la que la música en directo y la iluminación navideña serán las grandes protagonistas.

A partir de las 19:00 horas, la Plaza Central se convertirá en el escenario de una velada muy especial, en la que los grandes clásicos navideños cobrarán vida a ritmo de jazz y swing. Bajo el título «White Christmas Carol», el público podrá disfrutar de un espectáculo musical que combina voz, piano y claqué en directo, con una cuidada puesta en escena que evocará la elegancia y la calidez de las celebraciones navideñas.

El momento más esperado de la noche llegará a las 19:30 horas, cuando una cuenta atrás compartida por todos los asistentes dará paso al Gran Encendido de Navidad. El gran árbol de Plaza Mayor se iluminará para dar oficialmente la bienvenida a unas semanas llenas de ilusión, encuentros y momentos para compartir. Acto seguido, continuará el concierto hasta las 20:00 horas.

Para Juan Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor, «La Navidad es una época especialmente emocionante, y en Plaza Mayor queremos que nuestros visitantes la vivan desde el primer momento. Con este encendido queremos crear una celebración para compartir en familia y con amigos, en la que la música y la iluminación se unan para despertar esa ilusión que todos asociamos con estas fechas. Nuestro objetivo es que cada persona que nos acompañe se lleve un recuerdo especial de esta noche».

Con esta celebración, Plaza Mayor vuelve a apostar por una programación de entretenimiento y por crear experiencias que conecten con sus visitantes y convertirse en un lugar de encuentro donde compartir momentos especiales. Una invitación a disfrutar de la Navidad a través de la música, la emoción y la magia de una de las épocas más esperadas del año.