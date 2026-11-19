Fundación Unicaja publica el libro ‘Textos políticos olvidados (1931-1936)’ dedicado a la faceta política y periodística del poeta y escritor malagueño José María Hinojosa durante los años de la Segunda República. El acto de presentación, que contará con la participación del editor y del prologuista del volumen, Rafael Inglada y Fernando Arcas, tendrá lugar el 24 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina con entrada libre hasta completar aforo.

La obra reúne una amplia selección de artículos, conferencias, mítines, declaraciones, circulares y entrevistas del poeta malagueño centrados en su faceta política, periodística y pública durante los años de la Segunda República. La edición, a cargo del poeta y biógrafo de Picasso, Rafael Inglada, recupera materiales publicados principalmente en la prensa malagueña entre 1931 y 1936 y permite acercarse a una dimensión menos conocida del autor, vinculada a la vida política, social y agraria de su tiempo. El libro incluye un prólogo del historiador Fernando Arcas Cubero.

Sobre el editor

Rafael Inglada (Málaga, 1963) inició su trayectoria literaria con ‘Biografía’ (1984), prologado por Carmen Conde, y recibió el Premio Ricardo Molina por ‘La senda jaque’ (1987). Autor de numerosos trabajos de creación e investigación literaria, ha dedicado parte de su obra a figuras como Federico García Lorca, Antonio Machado, Rosario Pino o Julio Romero de Torres. Premio Málaga de Investigación 2020, también ha recopilado y editado la obra poética de autores como Julio Aumente, Francisco Giner de los Ríos, Edgar Neville y Pablo García Baena.

Compromiso con la literatura y el mundo editorial

Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.