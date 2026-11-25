La Diputación de Málaga movilizará en su presupuesto de 2027 un total de 181,5 millones de euros para inversiones y transferencias económicas a municipios y entidades dirigidas a mejorar la provincia. Así se refleja en las cuentas de la institución provincial para el año próximo, que ascienden a 427,96 millones de euros y que hoy se han aprobado de forma inicial por el Pleno de la Diputación con los votos a favor del grupo del Partido Popular y los votos en contra de los grupos de la oposición.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha expuesto las líneas principales del presupuesto para 2027, que crece casi un 12% respecto al de este año.

Para 2027, los presupuestos de todo el sector público de la Diputación ascienden a 577,59 millones de euros. Además de los 427,96 millones de la Diputación, se unen las cuentas del Patronato de Recaudación Provincial (47,35 millones), el Consorcio Provincial de Bomberos (42,75 millones), el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (32,51 millones), Turismo y Planificación Costa del Sol (20,52 millones), el Consorcio Provincial del Agua (5,23 millones), el Consorcio de la zona nororiental (900.000 euros) y la Fundación Madeca (367.000 euros).

Respecto al presupuesto exclusivo de la Diputación, los recursos dedicados tanto a inversiones como a actuaciones que contribuyen de manera directa a la mejora de los municipios y de la provincia si sitúan en 181,5 millones de euros. De esa cantidad, hay 81,5 millones para inversiones realizadas tanto directamente por la institución como llevadas a cabo por municipios y entidades de la provincia (aumentan un 3,6%); y cien millones para transferencias a los ayuntamientos, consorcios y entes provinciales, asociaciones y colectivos que desarrollan acciones para promover el desarrollo de la provincia (suben un 15%).

Por lo que se refiere a las transferencias a los consistorios, se sitúan en 65,6 millones de euros. Esta cantidad se desglosa con 41,2 millones para el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (para los municipios menores de 25.000 habitantes); 10,1 millones para proyectos que se coordinarán desde la Oficina de Atención a los Alcaldes; otros 4,8 millones para las actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario; y 9,5 millones para diferentes planes y programas.

Inversiones

En el apartado de inversiones, se dedican 19,8 millones de euros para mejoras en la red provincial de carreteras. Se incluyen, por ejemplo, un nuevo plan de refuerzo de firme y asfaltado en 17 vías y actuaciones como la segunda fase de la rehabilitación de la carretera MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya; la continuación de la mejora de la MA-5401 (El Burgo-Casarabonela); y la reparación de un tramo de la antigua carretera provincial MA-436 en el término municipal de Casabermeja, entre otras.

Figuran también 11,70 millones para obras de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua; cinco millones para continuar con el Plan Málaga Sacra para la restauración de las iglesias de los pueblos pequeños; cuatro millones de euros para la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda; y 3,8 millones para diferentes actuaciones de biomasa y energías renovables en municipios de la Serranía de Ronda.

Así mismo, las cuentas incluyen 2,8 millones para rutas y senderos; dos millones para mejoras en calles y plazas; 1,3 millones para concluir la construcción del nuevo parque de bomberos de Rincón de la Victoria y para reformas en los parques de Coín, Torremolinos y Vélez-Málaga; un millón de euros para el centro de investigación y experimentación contra el cambio climático, Málaga Viva Lab, situado en Ardales; y otro millón de euros para la puesta en marcha de nuevos proyectos de la Senda Litoral y una cantidad idéntica para mejoras en la plaza de toros de La Malagueta.

Además, se reservan partidas de 2,5 millones de euros para el Auditorio de Málaga y de 1,8 millones de euros para la nueva sede judicial de Torremolinos, además de 400.000 euros para los estudios previos del futuro estadio de La Rosaleda.

Gasto social

El gasto social alcanza los 118,9 millones de euros, un 33% más que este año. Ello obedece, especialmente, a la subida de la cantidad dedicada a ayuda a domicilio, que se sitúa en 77,6 millones de euros (unos 27 millones de euros más que este año), para cubrir los gastos de las profesionales que prestan este servicio.

A su vez, 7,4 millones de euros se destinan a ayudas a familias y a entidades del tercer sector para atenciones sociales, tanto en la provincia como en cooperación con organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Otros 30,4 millones son para la administración y la gestión de todos los recursos sociales que la Diputación pone a disposición de la ciudadanía, y 1,7 millones se dedican en concreto al plan concertado de Servicios Sociales Comunitarios.

Igualmente, un millón de euros se dirige a la promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia. Y 725.000 euros son para el programa anual de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Dipma Concilia.

También, 840.000 euros van para la prestación de asistencia en los centros especializados y en servicios de atención a personas mayores y dependientes. Precisamente, para mejorar la situación de las personas mayores en situación de soledad no deseada de los pueblos más pequeños de la provincia, hay consignados 200.000 euros para la implantación, seguimiento y evaluación del programa de instalación de domótica en sus casas, un conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda.

Fomento del empleo

Y en cuanto a las actuaciones centradas en el apoyo a los principales sectores productivos de la provincia y en el fomento del empleo, para la promoción turística provincial se dispone de 20,6 millones de euros; y para el sector agroalimentario y el tejido empresarial, 6,8 millones.

Por lo que se refiere a los planes para fomentar la contratación de jóvenes egresados universitarios, titulados de Formación Profesional y de personas en desempleo y para mejorar la empleabilidad, se consignan 4,4 millones de euros, a los que se unen otros 1,3 millones de apoyo a autónomos y al emprendimiento empresarial.