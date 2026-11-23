En la fotografía, José Antonio Revilla, director general de Gentleman; el preparador y entrenador Toni Nadal; el torero Borja Jiménez; Pedro Muñoz, de JP Financial; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la cantante Luz Casal; el presentador Juan y Medio; el escritor Juan del Val; la atleta y campeona olímpica María Pérez; MIguel Perez Rivera, de la Guía Michelin; Anthony Verrecchio, de la Fundación Kennedy, y Sofia del Prado, conductora de la gala. Delante: Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, bailaor; el actor Diego Martín; Javier Rumbo, de JP Financial; el pintor Manu Campa; Pedro Miguel Casado, presidente ejecutivo de Gentleman; y José Antonio Mejías, fundador de BLVCK Sigma.