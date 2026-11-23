El anuncio llega después de que el cantante haya agotado todas las entradas de los conciertos celebrados en 2026. Desde el inicio del tour, el pasado 2 de octubre en Granada, Melendi ha colgado el cartel de sold out en todas las citas de este año, confirmando una vez más la conexión que mantiene con el público después de más de veinte años de trayectoria.

La nueva fecha en Fuengirola permitirá al público de Málaga y de otros puntos de Andalucía disfrutar en directo de un espectáculo que combina la energía del pop rock con algunos de los temas más reconocidos de su carrera. El concierto forma parte de la ampliación de una gira que suma nuevas ciudades y que seguirá recorriendo escenarios españoles durante 2027.

El Pop Rock Tour presenta en directo Pop Rock, el duodécimo álbum de estudio de Melendi, publicado el pasado mes de mayo. En este trabajo, el artista recupera parte del sonido de sus primeros discos, con un mayor protagonismo de las guitarras y la banda, sin dejar de lado la evolución musical que ha marcado su trayectoria.

Sobre el escenario, las nuevas canciones conviven con los grandes éxitos de su repertorio, en un recorrido por distintas etapas de su carrera pensado para conectar con varias generaciones de seguidores.

Esta nueva gira toma el relevo de 20 años Sin Noticias, el tour con el que Melendi celebró sus dos décadas en la música y que reunió a más de un millón de espectadores en todo el mundo, más de 700.000 de ellos en España.

Con su incorporación al calendario de 2027, Marenostrum Fuengirola suma a Melendi a la programación de su próxima temporada, acercando de nuevo al público de la Costa del Sol una de las giras más destacadas del panorama musical nacional.

Las entradas estarán a la venta mañana martes 24 de noviembre a las 12:00h en:

https://marenostrumfuengirola.com/