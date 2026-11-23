La Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad (DOM3) ha celebrado un nuevo encuentro profesional en el Hotel Alanda Marbella centrado en el futuro de la banca, la gestión del legado familiar y las nuevas oportunidades de inversión tecnológica en el sector inmobiliario. La cita, celebrada el pasado martes 17 de noviembre, ha contado con el patrocinio de las firmas Illusion, AAlto Exclusive Design y Muñoz Lanzas Construcción.

La jornada comenzó con la ponencia magistral de Iñaki Arcocha, fundador del family office suizo IA Capital, bajo una premisa clara: la banca tradicional atraviesa una transformación sin precedentes impulsada por la inteligencia artificial, el blockchain, las stablecoins y la tokenización de activos.

Durante su intervención, Arcocha advirtió sobre el riesgo de que las entidades financieras y los empresarios no sepan anticiparse a los nuevos hábitos de las siguientes generaciones, que demandan inmediatez y operaciones sin intermediarios. "El futuro de la banca y del mundo se escribe con T de token. Estamos ante la mayor migración financiera de la historia de la humanidad, en la que billones de dólares en activos analógicos van a pasar al mundo digital", subrayó el experto.

Del debate financiero a la práctica inmobiliaria

Tras la exposición inicial, dio paso a una mesa redonda moderada por el presidente de DOM3, Charly Simon, en la que participaron el propio Iñaki Arcocha; Pepe Castellano, abogado socio en Pérez de Vargas Abogados; y Matías Villarroel, arquitecto y promotor inmobiliario de Villarroel Arquitectos.

Durante el coloquio se abordó cómo la tokenización está comenzando a transformar la financiación de proyectos residenciales de lujo, permitiendo fraccionar la inversión y democratizar el acceso a promociones de alta gama. En este sentido, Matías Villarroel compartió su experiencia en la financiación participativa de promociones en Marbella y destacó el potencial de la Costa del Sol para liderar nuevas tendencias globales, como el turismo residencial vinculado a la longevidad y la medicina regenerativa: "Tenemos todas las condiciones para ser la Costa de la Longevidad, un mercado multimillonario en el que podemos convertirnos en referencia mundial".

Seguridad jurídica, fiscalidad y diversificación de carteras

Por su parte, Pepe Castellano analizó el marco legal y tributario actual en España frente a los activos digitales. El abogado explicó que, aunque el sistema español de transmisión de propiedad mediante escritura pública e inscripción registral ofrece una elevada seguridad jurídica, la regulación aún debe evolucionar para dar cabida a la transmisión fraccionada mediante títulos digitales. Asimismo, destacó el creciente atractivo internacional de la Costa del Sol frente a otros mercados de lujo: "Estamos viendo llegar a clientes norteamericanos que hace quince años eran impensables, atraídos por un nivel de precios que para ellos resulta muy competitivo y por la posibilidad de disfrutar de una inversión tangible".

En el bloque dedicado a la estrategia de inversión, los ponentes coincidieron en que no existe una fórmula única entre activos financieros e inmobiliarios, sino que la clave reside en la diversificación y en no anteponer el ahorro fiscal a la racionalidad económica de cada operación. Arcocha insistió en la importancia de formar a las nuevas generaciones para que desarrollen criterio propio ante los cambios tecnológicos y geopolíticos, concluyendo con un mensaje directo a los empresarios presentes: "El cambio es inevitable, y la decisión que hay que tomar es si queremos sufrirlo o disfrutarlo".